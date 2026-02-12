Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades del caso de Florinda, la mujer que pasó de estafada a presunta estafadora

El caso de Florinda es insólito: pasó de estafada a estafadora para costearse los gastos de un falso amor. Hoy, hablamos con algunas de sus presuntas víctimas.

Florinda inició una relación virtual con alguien que aparentaba ser un soldado en el Líbano, pero todo formaba parte de un engaño. Él le aseguraba que necesitaba ayuda económica para poder abandonar el país y reunirse con ella, solicitándole sumas de dinero que la llevaron a estafar presuntamente a otras personas.

Antes de darse cuenta de que era víctima de una estafa, llegó a transferirle hasta 85.000 euros. Para reunir ese dinero, empezó a utilizar fondos de su propia empresa, una agencia de viajes con 35 años de trayectoria. Finalmente, el negocio cerró de forma repentina, dejando a numerosos clientes sin los viajes que ya habían pagado y con una deuda cercana a los 100.000 euros.

Hoy, hablamos con varios de los afectados por esta agencia y con la propia Florinda, que nos aclarará dónde ha ido ese dinero. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

Urdangarin y Cristina

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ¿reconciliación?: "Cada vez están más juntos"

Del ‘se lo doy’ a conseguir el bote: las dos tiradas caóticas de Iván

Mejores Momentos | 12 de febrero

Sandra consigue resolver un panel de 1.250€ gracias a la ‘doble letra’

Mejores Momentos | 12 de febrero

Iván levanta el ‘exprés’ para resolver el panel

SEMANA SANTA

La semana Santa de Sagunto podría dejar de ser ‘Interés Nacional’ por no dejar participar a las mujeres

Entre los vecinos se percibe la preocupación de perder esa distinción de Interés Turístico Nacional que tienen por su Semana Santa desde 2004. Tanto desde el ayuntamiento como desde la propia cofradía no han enviado aún ningún comunicado explicando que esta decisión esté sobre la mesa.

Cuajada de carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Cuajada de Carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Sonsoles ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore esta cuajada de carnaval, típica de Granada, que se prepara con lo que ha sobrado de los mantecados.

Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval

Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval

Julián, inmigrante colombiano

El sueño 'americano' de un inmigrante que lleva dos años en España: "Mucha tranquilidad estar a las puertas de regularizarme"

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO: "Por tonto no merece que vuelva con él"

