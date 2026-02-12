Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades del caso de Florinda, la mujer que pasó de estafada a presunta estafadora

Florinda inició una relación virtual con alguien que aparentaba ser un soldado en el Líbano, pero todo formaba parte de un engaño. Él le aseguraba que necesitaba ayuda económica para poder abandonar el país y reunirse con ella, solicitándole sumas de dinero que la llevaron a estafar presuntamente a otras personas.

Antes de darse cuenta de que era víctima de una estafa, llegó a transferirle hasta 85.000 euros. Para reunir ese dinero, empezó a utilizar fondos de su propia empresa, una agencia de viajes con 35 años de trayectoria. Finalmente, el negocio cerró de forma repentina, dejando a numerosos clientes sin los viajes que ya habían pagado y con una deuda cercana a los 100.000 euros.

