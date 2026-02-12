Sandra consigue resolver un panel de 1.250€ gracias a la ‘doble letra’

Gracias al inicio de programa que ha tenido Sandra, ganando varios comodines, entre ellos el ‘super comodín’, ha utilizado la ‘doble letra’ para multiplicar por cinco el gajo de 150€.

Aunque el público la animaba a resolver, Sandra no lograba adivinar la respuesta del panel, lo que ha hecho que siguiera en busca de consonantes que solo aumentaban su renta económica.

Finalmente, bajo la presión de su padre, que la había recomendado resolver los paneles en cuanto se los supiera, y la de sus hijos, que la “obligaron” a presentarse por su inteligencia, Sandra ha resuelto el panel por 1.250€.