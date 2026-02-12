Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Informaciones de Espejo Público

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ¿reconciliación?: "Cada vez están más juntos"

La que fuera pareja de moda a principios de los 90 ha tenido contactos recientes, según ha reconocido Urdangarin en una entrevista. La periodista Gema López ha podido conocer que "sus posturas cada vez están más cerca".

Urdangarin y Cristina

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La periodista Gema López aseguraba que quien fuera Duque de Palma "tiene una nueva amiga especial". Atrás habría quedado Ainhoa Armentia, y sin embargo Gema negaba también que esa nueva ilusión fuera Núria Sala, compañera de trabajo con la que se habría relacionado sentimentalmente e Iñaki Urdangarin recientemente, tras ser vistos paseando por Barcelona: "No hay nada entre ellos, son compañeros de trabajo".

"Iñaki está en Barcelona de lunes y los fines de semana vuelve a Vitoria", continuaba la periodista, que sorprendía al afirmar que se ve con frecuencia con quien fuera su mujer durante 24 años, la infanta Cristina.

"Me dicen que cada vez están más juntos"

Según informaba Gema, Cristina de Borbón compró una vivienda en el mismo edificio donde ambos vivieron juntos por primera vez: "Aquella famosa casa donde el rey emérito dijo: 'Esto se os queda pequeño con tres niños'".

El propio Iñaki ha reconocido en una entrevista a la radio catalana RAC 1, que la infanta le ha ayudado a la hora de pulir los detalles de sus memorias, que precisamente salían este jueves a la venta. A propósito de esto Gema añadía que "sus posturas cada vez están más cerca", pero la también periodista Pilar Vidal afirmaba que ese estreno literario mueve muchos intereses que podrían beneficiarse de difundir rumores, que el entorno de la infanta desmiente categóricamente.

"Donde hubo fuego pueden quedar rescoldos. Yo no hablo de reconciliación, yo hablo de aproximación", aclaraba la periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO: "Por tonto no merece que vuelva con él"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Urdangarin y Cristina

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ¿reconciliación?: "Cada vez están más juntos"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades del caso de Florinda, la mujer que pasó de estafada a presunta estafadora

3_Bote

Del ‘se lo doy’ a conseguir el bote: las dos tiradas caóticas de Iván

2_Panel Sandra
Mejores Momentos | 12 de febrero

Sandra consigue resolver un panel de 1.250€ gracias a la ‘doble letra’

1_Panel exprés
Mejores Momentos | 12 de febrero

Iván levanta el ‘exprés’ para resolver el panel

Semana Santa polémica en Sagunto
SEMANA SANTA

La semana Santa de Sagunto podría dejar de ser ‘Interés Nacional’ por no dejar participar a las mujeres

Entre los vecinos se percibe la preocupación de perder esa distinción de Interés Turístico Nacional que tienen por su Semana Santa desde 2004. Tanto desde el ayuntamiento como desde la propia cofradía no han enviado aún ningún comunicado explicando que esta decisión esté sobre la mesa.

Cuajada de carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Cuajada de Carnaval, una receta de aprovechamiento de Karlos Arguiñano

Sonsoles ha pedido a Karlos Arguiñano que elabore esta cuajada de carnaval, típica de Granada, que se prepara con lo que ha sobrado de los mantecados.

Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval

Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval

Julián, inmigrante colombiano

El sueño 'americano' de un inmigrante que lleva dos años en España: "Mucha tranquilidad estar a las puertas de regularizarme"

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO

Susanna Griso, tajante con el medallista que confesó su infidelidad en los JJOO: "Por tonto no merece que vuelva con él"

Publicidad