Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ¿reconciliación?: "Cada vez están más juntos"

La periodista Gema López aseguraba que quien fuera Duque de Palma "tiene una nueva amiga especial". Atrás habría quedado Ainhoa Armentia, y sin embargo Gema negaba también que esa nueva ilusión fuera Núria Sala, compañera de trabajo con la que se habría relacionado sentimentalmente e Iñaki Urdangarin recientemente, tras ser vistos paseando por Barcelona: "No hay nada entre ellos, son compañeros de trabajo".

"Iñaki está en Barcelona de lunes y los fines de semana vuelve a Vitoria", continuaba la periodista, que sorprendía al afirmar que se ve con frecuencia con quien fuera su mujer durante 24 años, la infanta Cristina.

"Me dicen que cada vez están más juntos"

Según informaba Gema, Cristina de Borbón compró una vivienda en el mismo edificio donde ambos vivieron juntos por primera vez: "Aquella famosa casa donde el rey emérito dijo: 'Esto se os queda pequeño con tres niños'".

El propio Iñaki ha reconocido en una entrevista a la radio catalana RAC 1, que la infanta le ha ayudado a la hora de pulir los detalles de sus memorias, que precisamente salían este jueves a la venta. A propósito de esto Gema añadía que "sus posturas cada vez están más cerca", pero la también periodista Pilar Vidal afirmaba que ese estreno literario mueve muchos intereses que podrían beneficiarse de difundir rumores, que el entorno de la infanta desmiente categóricamente.

"Donde hubo fuego pueden quedar rescoldos. Yo no hablo de reconciliación, yo hablo de aproximación", aclaraba la periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.