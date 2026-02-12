Iván levanta el ‘exprés’ para resolver el panel

Iván ha encontrado la solución de un panel que estaba casi completo, justo en el momento en el que ha levantado el gajo del ‘exprés’.

El concursante ha sido muy audaz al empezar a decir consonantes que le sumaban 50€ cada una para terminar de completar el panel y así poder resolverlo al descubierto.

Así mismo, Iván se ha convertido en el primer concursante del programa de hoy en alcanzar la cifra de los 500€ en un panel y llevarse la primera ola del programa, colocándose en cabeza de cara a la final.