Al llevar patata, la masa es más tierna y delicada. Es fundamental pasarlas por harina y sellarlas en aceite muy caliente antes de añadirles cualquier salsa. Esto creará una capa protectora que mantendrá la forma.

Ingredientes, para 4 personas

250 g de ternera picada

100 g de panceta picada

2 patatas grandes

60 g de pasas (hidratadas en agua tibia)

30 g de piñones

30 g de nueces

2 huevos

Harina y huevo batido (para rebozar)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Albóndigas de Carnaval | antena3.com

Para la salsa:

1 cebolla

2 dientes de ajo

400 g de tomate pera en conserva

1 cucharadita de salsa picante

1 cucharadita de azúcar

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para la salsa | antena3.com

Elaboración

Pon abundante agua con sal en una cazuela. Introduce las patatas y cuécelas durante 30-35 minutos. Pela y resérvalas.

Para la salsa de tomate, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pica los ajos y añádelos. Pela la cebolla, trocéala y agrégala. Deja pochar durante 6-8 minutos. Introduce los tomates, la salsa picante, el azúcar y una pizca de sal. Cocina la salsa durante 30-35 minutos. Tritura en la batidora de vaso. Reserva.

Introduce los tomates | antena3.com

Para las albóndigas, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce la panceta y sofríela a fuego fuerte. Incorpora la carne picada y remueve. Sazona y deja que se cocine durante 2-3 minutos, hasta que se evapore el jugo que suelte la carne.

Sazona y deja que se cocine | antena3.com

Pon las patatas en un bol y machácalas bien con ayuda de un tenedor. Añade las pasas escurridas, los piñones, un puñado de perejil picado, las nueces picadas, los dos huevos y una pizca de sal. Incorpora la carne y mezcla bien. Deja reposar durante 30 minutos aproximadamente, hasta que se enfríe.

Incorpora la carne y mezcla bien | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén. Haz bolas medianas con ayuda de dos cucharas (o con la mano), pásalas por harina y huevo batido y fríelas a fuego vivo hasta que estén doraditas por todos lados. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Sirve la salsa de tomate en el fondo de cada plato y coloca encima 4 albóndigas por ración. Decora con una hoja de perejil.