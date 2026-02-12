Para 4 personas
Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval
Son unas albóndigas totalmente diferentes a las habituales, una receta tan original como cuando te disfrazas en los carnavales.
Al llevar patata, la masa es más tierna y delicada. Es fundamental pasarlas por harina y sellarlas en aceite muy caliente antes de añadirles cualquier salsa. Esto creará una capa protectora que mantendrá la forma.
Ingredientes, para 4 personas
- 250 g de ternera picada
- 100 g de panceta picada
- 2 patatas grandes
- 60 g de pasas (hidratadas en agua tibia)
- 30 g de piñones
- 30 g de nueces
- 2 huevos
- Harina y huevo batido (para rebozar)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la salsa:
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 400 g de tomate pera en conserva
- 1 cucharadita de salsa picante
- 1 cucharadita de azúcar
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Pon abundante agua con sal en una cazuela. Introduce las patatas y cuécelas durante 30-35 minutos. Pela y resérvalas.
Para la salsa de tomate, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Pica los ajos y añádelos. Pela la cebolla, trocéala y agrégala. Deja pochar durante 6-8 minutos. Introduce los tomates, la salsa picante, el azúcar y una pizca de sal. Cocina la salsa durante 30-35 minutos. Tritura en la batidora de vaso. Reserva.
Para las albóndigas, calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce la panceta y sofríela a fuego fuerte. Incorpora la carne picada y remueve. Sazona y deja que se cocine durante 2-3 minutos, hasta que se evapore el jugo que suelte la carne.
Pon las patatas en un bol y machácalas bien con ayuda de un tenedor. Añade las pasas escurridas, los piñones, un puñado de perejil picado, las nueces picadas, los dos huevos y una pizca de sal. Incorpora la carne y mezcla bien. Deja reposar durante 30 minutos aproximadamente, hasta que se enfríe.
Calienta abundante aceite en una sartén. Haz bolas medianas con ayuda de dos cucharas (o con la mano), pásalas por harina y huevo batido y fríelas a fuego vivo hasta que estén doraditas por todos lados. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.
Trucos de Arguiñano
Sirve la salsa de tomate en el fondo de cada plato y coloca encima 4 albóndigas por ración. Decora con una hoja de perejil.
