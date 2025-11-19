Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de noviembre

Angelines fascina en El 1% con el rincón erótico de su confitería: “Todo para chupar”

La concursante, que ha contado que es “cuarta generación de confiteros”, ha sorprendido con su atrevida especialidad.

Angelines fascina en El 1% con el rincón erótico de su confitería: “Todo para chupar”

Alberto Mendo
La pregunta del 60% ha logrado sacar de sus casillas a tres concursantes en El 1%, nunca mejor dicho porque se trataba de un acertijo relacionado con un tablero de ajedrez. Entre los eliminados está Angelines, que ha comprobado la respuesta correcta gracias a la demostración que han hecho Fernando Romay y Angy Fernández.

Fernando Romay y Angy Fernández juegan al ajedrez: la hilarante explicación a la pregunta del 60%

Arturo Valls se ha detenido a charlar con ella y ha descubierto que es “cuarta generación de confiteros”. “Garrapiñera, chocolatera, caramelera…”, ha especificado. No obstante, su especialidad es otra y ha fascinado al presentador: “Tengo un rincón erótico maravilloso”. Por si fuera poco el morbo, ha añadido: “Todo para chupar”.

Angelines ha explicado que hace “formitas del cuerpo”, señalando algunas con el movimiento de sus manos. La jugadora ha participado acompañada por “la quinta generación”, por su hijo, que después ha aclarado que la especialidad erótica es exclusiva de su madre. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!

