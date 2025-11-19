Antena 3 LogoAntena3
Caso Koldo

Diego López Garrido denuncia trato de favor del Ministerio de Transportes tras leer el informe de la UCO: "El pivote fundamental es Santos Cerdán"

El abogado y exdiputado del PSOE Diego López Garrido ha leído el informe de la UCO que refuerza los indicios contra el ex número socialista. Su análisis es contundente.

Diego López Garrido

Andrés Pantoja
Publicado:

El último informe de la UCO ha resultado demoledor para Santos Cerdán, tanto que de momento y por muy contradictorio que parezca ha derribado los muros de la prisión provisional a la que estaba sujeto, y ha quedado en libertad, también provisional. El riesgo de destrucción de pruebas, ha quedado "mitigado" para el juez del Tribunal Supremo, que ya no ve justificada esta medida cautelar. El documento de los investigadores da una sólida consistencia a las acusación en contra del ex secretario general del Partido Socialista. La UCO ve serios indicios de su papel como enlace entre la constructora 'Acciona' y la empresa 'Servinabar', y el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicas.

Diego López Garrido subraya en primer lugar que en el Ministerio de Transportes, en su día con José Luis Ábalos al frente, existía una "predisposición de favorecer a Acciona". Y ahí es donde entraría en juego la empresa, cuya propiedad parcial se ha atribuido a Cerdán, 'Servinabar', con el fin de conseguir las licitaciones de obra. El hecho que resulta especialmente llamativo es que 'Servinabar' se había constituido apenas dos meses antes, por un amigo personal del ex número dos del PSOE.

"Da la impresión de que el eje sobre el que discurre todo esto es Santos Cerdán", trama en la que están por supuesto Koldo García o el exministro Ábalos.

"El pivote fundamental, personal, es Santos Cerdán", sentenciaba

Diego López Garrido

