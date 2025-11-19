Antena 3 LogoAntena3
Las exageradas compras de Paqui, la mujer de Cerdán, entre los gastos de la trama: “La conocen todas las vendedoras”

Según el nuevo informe de la UCO, la empresa 'Servinabar' no solo habría pagado íntegramente el alquiler de la casa de Madrid de Santos Cerdán, sino también gastos personales de su mujer, viajes y cenas en pareja.

Informe UCO Santos Cerdán

Espejo Público
Las compras en El Corte Inglés de Paqui Muñoz, mujer de Santos Cerdán, se convirtieron en un gasto habitual para la trama de 'Servinabar'. Es uno de los titulares del nuevo informe de la UCO, que prueba que la empresa concesionaria de la que sería dueño parcial, no solo cubrió los gastos de alquiler de Cerdán en Madrid, sino también viajes y compras personales realizadas por y para su familia.

"Compra El Corte Inglés"

Es el asunto de uno de los mensajes que Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, envió a Antxon Alonso para reclamarle el pago de una factura de más de 5.000 euros. ¿El concepto? Las compras en el departamento de mobiliario, dormitorio y confort de El Corte Inglés realizadas por Paqui Muñoz, mujer de Santos Cerdán.

Mesas, confort… y viajes a Tenerife e Ibiza

Para 'Servinabar' no solo eran habituales los gastos de la esposa de Cerdán en El Corte Inglés. La empresa también pagó viajes y cenas muy caras a la pareja: de los 7.470 euros en el restaurante Sazadón, ubicado en las inmediaciones de la casa de Cerdán y su mujer en Madrid, a los 1.795 euros de un viaje en Ibiza.

Las quejas de Antxon y su mujer

Cerdán y Paqui no reparaban en gastos y ese elevado tren de vida causó preocupación y críticas entre el empresario - y amigo de Cerdán - Antxon Alonso y su mujer Karmele Atutxa. En los mensajes, es Karmele la más preocupada: "La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos. La tenéis que coger entre los dos y hablarle claro". "Hemos quedado en pararlo", le responde Antxon.

Zaida Cantero en Espejo Público

El aviso que recibió Zaida Cantera tras denunciar a Santos Cerdán: "Cuidado, que trinca"

