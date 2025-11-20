La escabechina de la pregunta del 45%: ¡18 eliminados al fallar con las cuentas!

Ni un público con el nivelazo de este programa de El 1% se ha salvado de una escabechina. Ha llegado en la pregunta del 45%, quizá descentrados ya por tantas sorpresas que han ido produciéndose durante el programa: desde la confitera que tiene un rincón erótico con “todo para chupar” hasta la presencia de… ¡Pedro Sánchez!

Hay que subrayar que, al llegar el ecuador de la noche, la estadística era brillante: 81 personas han superado el reto del 50%. Sin embargo, 18 jugadores han tropezado con el problema matemático que se han encontrado a continuación. En su caso, no les han salido las cuentas con el cambio al pagar la cuenta.

Arturo Valls ha explicado la respuesta, que sí han acertado 63 concursantes. Entre los que “han razonado otra cosa”, el presentador ha charlado con una valenciana de origen cubano que tiene la habilidad de mover la oreja. ¿Fallarías como ella la pregunta del 45% o la superarías? ¡Dale al play y ponte a prueba!