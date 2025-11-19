Rubén Amón, sobre la libertad de Santos Cerdán: "¿Cómo es posible? Sale el informe que más le incrimina y le sueltan"

El decreto de libertad de Santos Cerdán ha sorprendido a propios y extraños a media mañana. Sin embargo entra en la normalidad del proceso judicial que implica el 'caso Koldo' y todas sus ramificaciones.

El juez del Tribunal Supremo considera que el riesgo que advirtió cinco meses atrás, de un potencial peligro de destrucción de pruebas por parte de Cerdán, ha quedado ahora "mitigado", tras ese informe de la UCO: "Ahora hay indicios más sólidos que le incriminan como enlace entre la constructora 'Acciona' y 'Servinabar'", analizaba Susanna Griso.

¿Una medida contradictoria?

La última medida del juez ha causado sorpresa, y es que cuando más fuerza han cobrado los indicios contra Santos Cerdán, llega su puesta en libertad. Sin embargo tiene una explicación sencilla. Sería precisamente es informe con unos "indicios robustecidos" sobre la implicación del ex número dos del Partido Socialista, lo que cancelaría la justificación de mantener la medida cautelar de prisión provisional impuesta. Dada esa solidez que aportarían las pruebas sobre su papel en la trama corrupta, permite que su nueva situación pueda describirse como una libertad provisional.

El periodista Rubén Amón ponía sobre la mesa esta aparente contradicción que representa que cuanto más fuerza ganan los indicios contra Cerdán, él sea puesto en libertad. Mientras que el escritor y periodista Ángel Antonio Herrera insistía en la idea de que "las pruebas ya están incluidas en el informe de la UCO".

"Se produce casi un debate público sobre cómo es posible que sale el informe que más le incrimina y le sueltan", analizaba Amón.

Susanna Griso apuntaba que la puesta en libertad irá acompañada de medidas cautelares.

