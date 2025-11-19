El auge de comprar casas en minutos y sin verlas, nueva moda en Telegram: "Me dieron las llaves del piso y ahí fue cuando lo vi"

Con introducir las palabras de la inmobiliaria en la aplicación y pulsar la tecla 'Unirme' lo tenemos. Así de sencillo. En el grupo van apareciendo inmuebles. Los presentan con un pdf que ofrece todas las características: año de la vivienda, zona, precio y rentabilidad que podemos conseguir al alquilar el piso. Adjuntan también un vídeo en el que se muestran todas las instancias de la casa y las cercanías del barrio.

Sin visitas, sin esperas, a golpe de mensaje. Son pisos que se venden a kilómetros de distancia y en pocas horas. Porque a cada inmueble suele postular una media de 20 personas. Mandan un email y la inmobiliaria suele hacer un sorteo para democratizar el proceso lo máximo posible.

Luis tiene 27 años y compra un piso con su hermana: "Cuando me tocó el piso igual había aplicado al sorteo unas 10 o 20 veces". Vive en Barcelona y lo adquiere en Castellón sin verlo: "Fui a la notaría un viernes, me dieron las llaves del piso y ahí fue cuando lo vi".

No a todo el mundo le convence este método. "Cómo voy a comprar un piso que solo he visto por foto y a través de Telegram", dice sorprendido un ciudadano. Pero las personas que compran estas casas suelen ser inversores y la alta demanda de pisos y los precios elevados impulsan esta tendencia. "Estamos viviendo un auténtico drama, que hay mucha más demanda que oferta y hace que sucedan este tipo de canales", revela el fundador de 'Nexiaprop'. En la misma línea lo explica Sergio Iranzo, fundador de Invernomics: "Es una oferta que no existía y que lanzamos al mercado arriesgando nuestro dinero".

