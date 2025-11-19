Vivienda
El auge de comprar casas en minutos y sin verlas, nueva moda en Telegram: "Me dieron las llaves del piso y ahí fue cuando lo vi"
Es tan fácil como tener la aplicación y unirte a uno de estos grupos. Pero el tiempo juega en nuestra contra, se venden en horas e incluso en minutos.
- La agresión al periodista Javi Fuente en su reportaje de alquiler de vivienda a universitarios
- Buscamos piso para Sonia, separada de su marido por culpa del precio de la vivienda: "Siento impotencia y rabia"
- La Ley de la Vivienda fracasa en su primer año en Cataluña: el precio sigue subiendo un 3,8%
- El reportaje sobre la compra 'a ciegas' de vivienda, al completo en ATRESPLAYER
Publicidad
Con introducir las palabras de la inmobiliaria en la aplicación y pulsar la tecla 'Unirme' lo tenemos. Así de sencillo. En el grupo van apareciendo inmuebles. Los presentan con un pdf que ofrece todas las características: año de la vivienda, zona, precio y rentabilidad que podemos conseguir al alquilar el piso. Adjuntan también un vídeo en el que se muestran todas las instancias de la casa y las cercanías del barrio.
Sin visitas, sin esperas, a golpe de mensaje. Son pisos que se venden a kilómetros de distancia y en pocas horas. Porque a cada inmueble suele postular una media de 20 personas. Mandan un email y la inmobiliaria suele hacer un sorteo para democratizar el proceso lo máximo posible.
Luis tiene 27 años y compra un piso con su hermana: "Cuando me tocó el piso igual había aplicado al sorteo unas 10 o 20 veces". Vive en Barcelona y lo adquiere en Castellón sin verlo: "Fui a la notaría un viernes, me dieron las llaves del piso y ahí fue cuando lo vi".
No a todo el mundo le convence este método. "Cómo voy a comprar un piso que solo he visto por foto y a través de Telegram", dice sorprendido un ciudadano. Pero las personas que compran estas casas suelen ser inversores y la alta demanda de pisos y los precios elevados impulsan esta tendencia. "Estamos viviendo un auténtico drama, que hay mucha más demanda que oferta y hace que sucedan este tipo de canales", revela el fundador de 'Nexiaprop'. En la misma línea lo explica Sergio Iranzo, fundador de Invernomics: "Es una oferta que no existía y que lanzamos al mercado arriesgando nuestro dinero".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Más Noticias
- Las exageradas compras de Paqui, la mujer de Cerdán, entre los gastos de la trama: “La conocen todas las vendedoras”
- El análisis de López Garrido, PSOE, sobre el nuevo informe de la UCO y Santos Cerdán: "Todo es una presunción e indicios"
- Diego López Garrido denuncia trato de favor del Ministerio de Transportes tras leer el informe de la UCO: "El pivote fundamental es Santos Cerdán"
Publicidad