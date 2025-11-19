Las muñecas sexuales con aspecto de niña ya se venden en España: “La fantasía para hombres solitarios”

Un mercado que se expande en silencio

Las muñecas, de unos 80 centímetros de altura, están fabricadas en silicona y presentan un aspecto inquietante: cuerpos aniñados, rasgos faciales infantiles y poses claramente sexualizadas. Algunas aparecen incluso sujetando un oso de peluche o tapándose la boca con la mano, un gesto que acentúa aún más la estética infantil. El precio varía según el modelo, pero puede encontrarse desde los 186 euros hasta los 400, dependiendo del nivel de detalle anatómico y de los accesorios incluidos.

Shein las retira, pero siguen disponibles en otras webs

Mientras en Francia su venta está prohibida por ley por considerarse que fomentan la sexualización de menores, en España siguen apareciendo sin dificultades. Shein ya ha retirado estos productos tras recibir denuncias, pero otras plataformas continúan ofreciéndolas abiertamente. Una simple búsqueda de "muñeca sexual con apariencia joven" arroja cientos de resultados y confirma que la oferta se ha extendido por distintos portales de venta online.

Descripciones que encienden todas las alarmas

Más allá del diseño, lo que verdaderamente preocupa es el lenguaje utilizado en los anuncios. Muchos vendedores presentan estas muñecas como "fantasías para hombres solitarios" y destacan elementos como la "vagina y ano realista" o el "cuerpo erótico" pese a que la apariencia es inequívocamente infantil. Las fotografías refuerzan esta estética con caras pequeñas, proporciones de niña y una sexualización evidente.

Un vacío legal que abre un debate urgente

Diversas organizaciones de protección a la infancia llevan años alertando del riesgo que supone permitir la existencia y difusión de este tipo de productos. Aunque no representan a una menor real, están diseñados para simular niñas, y su proliferación normaliza una sexualización incompatible con la protección de los menores. La prohibición francesa se sustentó precisamente en este argumento, mientras que en España persiste un vacío legal que permite su venta siempre que los fabricantes no reconozcan explícitamente que representan a una menor.

Una discusión social que no deja de crecer

La llegada de estas muñecas a España reabre el debate sobre los límites de la industria sexual y la necesidad de revisar la normativa. De momento, siguen a la venta en varias plataformas, con envíos disponibles a nuestro país y sin filtros que impidan su adquisición. La polémica aumenta, las denuncias se multiplican y las autoridades, de momento, guardan silencio ante un fenómeno que avanza más rápido que la regulación.

