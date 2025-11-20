¡Ronda de chistes! Trancas y Barrancas ponen a prueba el humor de Los Morancos

La visita de Los Morancos a El Hormiguero ha sido un auténtico festival de risas. Entre imitaciones, ocurrencias y anécdotas inolvidables, han vuelto a demostrar por qué siguen siendo referentes del humor en España.

Al terminar la entrevista, Trancas y Barrancas no han querido dejar pasar la oportunidad de contar con el dúo cómico y ha preparado una sección en la que los invitados, ellas mismas y el propio presentador se han enfrentado en un desternillante duelo de chistes.

Los humoristas han arrasado, no solo haciendo reír a todo el mundo, sino con unas actuaciones inolvidables con un desenlace de lo más divertido. ¡Imperdible!