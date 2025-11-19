Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de noviembre

Fernando Romay y Angy Fernández juegan al ajedrez: la hilarante explicación a la pregunta del 60%

El exjugador de baloncesto y la actriz se han convertido en piezas sobre el gran tablero que ha aparecido en el escenario de El 1%.

Fernando Romay y Angy Fernández juegan al ajedrez: la hilarante explicación a la pregunta del 60%

Alberto Mendo
Publicado:

Los concursantes de El 1% están pendientes del color que les ilumina después de cada pregunta. El temido es el azul, que les anuncia que han quedado eliminados. Angy Fernández, Fernando Romay e Itziar Miranda han pasado en algún momento por ese foco, aunque ninguno justo en la pregunta del 60%.

De hecho, sólo tres jugadores han fallado y la estadística de este programa, rozando el ecuador, es brillante: 87 siguen participando. La gran mayoría ha superado el acertijo sobre la casilla del tablero de ajedrez. Arturo Valls ha revelado la respuesta correcta de las dos opciones posibles, negra o blanca. No obstante, para dejarlo aún más claro, ha pedido ayuda a los invitados tras su pleno de aciertos.

La magia de El 1% ha convertido el escenario en un tablero de ajedrez. Fernando y Angy han hecho el papel de piezas de esta partida. “Es como ver la respuesta en 3D”, ha comentado Arturo, bromeando con el 4D que aporta el exbaloncestista por su altura. ¡Dale al play!

Mejores momentos | 19 de noviembre

Con Marron

Novedad japonesa

Experiencia curiosa

