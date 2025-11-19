“¡Está aquí Pedro Sánchez!”: Arturo Valls flipa con la visita más inesperada a El 1%

Arturo Valls ha ido de una sorpresa a otra en este programa de El 1%: del inesperado talento de una enfermera con las castañuelas al chiste malo sobre culos de otra concursante, pasando por la especialidad de una confitera que tiene un rincón erótico. “Todo para chupar”, ha asegurado.

Por si fuera poco, el presentador ha descubierto una visita de lo más inesperada. “Mira quién está aquí, pero por favor… ¡Pedro Sánchez!”, ha anunciado. Todos han buscado entre el público, tratando de encontrar al presidente del Gobierno, y el protagonista se encontraba al lado de Itziar Miranda, Fernando Romay y Angy Fernández, los invitados del programa.

La sorpresa se ha aclarado al constatar que no era el político, sino un concursante que coincide en nombre y apellido con él. Arturo le ha preguntado qué tal lleva el “cachondeo” por esta casualidad. Además, ha destacado una paradoja al comprobar que había quedado eliminado: “Pedro Sánchez de azul, qué raro”. ¡No te pierdas este insólito momento en el vídeo!