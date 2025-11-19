Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de noviembre

“¡Está aquí Pedro Sánchez!”: Arturo Valls flipa con la visita más inesperada a El 1%

El presentador ha descubierto a un concursante que coincide en nombre y apellido con el presidente del Gobierno. ¡Y bajo el foco azul!

“¡Está aquí Pedro Sánchez!”: Arturo Valls flipa con la visita más inesperada a El 1%

Alberto Mendo
Publicado:

Arturo Valls ha ido de una sorpresa a otra en este programa de El 1%: del inesperado talento de una enfermera con las castañuelas al chiste malo sobre culos de otra concursante, pasando por la especialidad de una confitera que tiene un rincón erótico. “Todo para chupar”, ha asegurado.

Angelines fascina en El 1% con el rincón erótico de su confitería: “Todo para chupar”

Por si fuera poco, el presentador ha descubierto una visita de lo más inesperada. “Mira quién está aquí, pero por favor… ¡Pedro Sánchez!”, ha anunciado. Todos han buscado entre el público, tratando de encontrar al presidente del Gobierno, y el protagonista se encontraba al lado de Itziar Miranda, Fernando Romay y Angy Fernández, los invitados del programa.

La sorpresa se ha aclarado al constatar que no era el político, sino un concursante que coincide en nombre y apellido con él. Arturo le ha preguntado qué tal lleva el “cachondeo” por esta casualidad. Además, ha destacado una paradoja al comprobar que había quedado eliminado: “Pedro Sánchez de azul, qué raro”. ¡No te pierdas este insólito momento en el vídeo!

Mejores momentos | 19 de noviembre

Mucho humor

Mejores momentos | 19 de noviembre

Arturo Valls se ha acercado a la concursante para comprobar de cerca su habilidad con las castañuelas y, por supuesto, para hacer bromas.

Con Marron

El equipo de ciencia ha traído al plató alguna de las frutas más exóticas que existen.

