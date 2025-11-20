Esta noche, Marta Sánchez pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

Esta noche recibimos en El Hormiguero a Marta Sánchez, una de las voces más emblemáticas del pop español. La artista llega al programa para compartir un momento muy especial con Pablo Motos y hablar sobre su presente profesional, sus próximos proyectos musicales y el momento personal que atraviesa. Promete una entrevista cercana, emocionante y con ese carisma que la ha convertido en una figura imprescindible de nuestra música.

Marta Sánchez llega dispuesta a ofrecer una noche llena de anécdotas, espontaneidad y, cómo no, música. Con su estilo directo y su enorme personalidad, la cantante asegura una de esas visitas que dejan huella en el público y que harán que la semana arranque con energía.

Sobre ella:

Marta Sánchez es una de las artistas más reconocidas del panorama musical español. Comenzó su carrera como vocalista de Olé Olé y, posteriormente, consolidó una exitosa trayectoria en solitario, convirtiéndose en una de las voces más potentes y respetadas del pop nacional. A lo largo de los años, ha cosechado éxitos, reconocimientos y el cariño del público, manteniéndose siempre fiel a su estilo y a una carrera marcada por su capacidad de reinventarse.