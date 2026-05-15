Aumentan las donaciones en vida: padres y abuelos ayudan a sus descendientes para que puedan acceder a una vivienda

"Cada semana me entran al menos 5 o 6 casos de donaciones en vida". Habla María López, abogada de Vigo. Nos explica una realidad en auge: cada vez más personas adelantan las herencias a sus hijos ante la dificultad que tienen para acceder a una vivienda. "Todo se incrementa, los hijos no tienen capacidad de ahorro y son los padres los que donan dinero en vida para que los hijos puedan acceder a esa primera vivienda", nos explica María.

Según el Colegio General del Notariado, el año pasado se realizaron más de 225.000 donaciones de este tipo, son máximos históricos. La mayoría de estas transferencias son de dinero, aunque también se donan directamente casas.

"Prefiero verles disfrutarlo"

"Si lo tuviera yo sí, prefiero dárselo en vida y verlos", comenta una mujer en Valladolid. Esa es la filosofía de los que optan por esta opción. Lo cierto es que con el encarecimiento de la vivienda y los salarios actuales a la mayoría de los jóvenes les resulta imposible ahorrar el 20% para poder darlo de entrada. "Viendo que los jóvenes no nos podemos independizar por nosotros mismos", nos cuenta un afectado, "estaría bien".

El problema de los impuestos

Santiago Barba, asesor Fiscal Despacho Busquets, asegura que probablemente esta tendencia "vaya a más" por el aumento del precio de las viviendas. "Antes estas transferencias se llevaban a cabo pero sin declararlas oficialmente", nos explica Busquets. Ahora, debido a un mayor control de la Agencia Tributaria, "muchos contribuyentes han decidido hacerlo como los abogados sugerimos, es decir, haciéndolo oficialmente y pagando los impuestos que corresponden".

Eso es precisamente lo que echa para atrás a muchos: "no tendría inconveniente en dar a mis nietos la mitad de lo que tengo pero estoy harta de pagar".

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