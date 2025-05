Soraya Rodríguez: "Antes de que la sociedad española se convirtiera en facha solo por discrepar ya nos convertimos en fachas la mitad del PSOE"

Soraya Rodríguez, exdiputada y exportavoz del PSOE, analiza la filtración de mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el exministro José Luis Ábalos. Señala que antes de que Ábalos dijera que parte de esos mensajes se han publicado con su consentimiento ella ya pensó que "lo más normal era pensar que había sido él".

Apunta que a ella misma nunca se le ha ocurrido guardar en un disco duro mensajes cuando ha hablado con otros políticos. "Es una persona imputada sobre el que pesan graves acusaciones judiciales. Él y parte de su entorno ha lanzado esos mensajes diciendo que tiene más", asegura. "Nadie mejor que el presidente del Gobierno para saber qué mensaje hay ahí", añade.

"No sería la primera vez que este Gobierno está bajo chantaje y extorsión"

Para Rodríguez no sería la primera vez que este Gobierno está bajo chantaje y extorsión: "lo está desde el momento en el que comenzó la investidura". Mantiene que, por su experiencia cuando estaba en el partido "Cerdá y Ábalos eran una misma cosa en cuanto a trabajar dentro del partido con Pedro". "Tenían una gran amistad y afinidad. Que Koldo apareciera como garante de los avales de Sánchez tiene su origen en Cerdá porque era un hombre de Cerdá. Entre ellos hay una amistad íntima y un trabajo político y orgánico muy cercano. Sorprendió que el sustituto de Ábalos fuera una persona de su máxima confianza", afirma.

"Esto pone de manifiesto una forma de trabajar y una dinámica que algunos ya presentíamos en las primarias"

Soraya Rodríguez no cree que lo que pudiera hacer Ábalos en el ministerio de transportes lo desconociera el presidente del Gobierno. "Siempre hay personas que llegan a tu despacho y te dan alguna información. Se puede llamar por teléfono y decir: "Contrastadme a esta persona"". Esto pone de manifiesto una forma de trabajar y una dinámica que algunos ya presentimos en las primarias de lo que se ha convertido el PSOE".

"La disidencia en el PSOE ha sido perseguida y se ha intentado castigar"

Para la exintegrante del PSOE el partido se ha convertido en que la unanimidad es la voluntad de una persona con un equipo absolutamente afín. "La disidencia ha sido perseguida y se ha intentado castigar". Mantiene además que durante mucho tiempo en el PSOE ha habido gente que no ha estado de acuerdo con la deriva política e ideológica que ha llevado este Gobierno.

Hay quien le dice a Soraya Rodríguez que ella ya era 'antisanchista' antes de que existiera el 'sanchismo'. Recuerda que en las primarias ella siempre dijo que no estaban ante una elección de personas, sino ante una decisión ideológica profunda sobre el rumbo que iba a tomar el partido. "Se establecieron unas línea rojas que no se podían traspasar: no pactar con Bildu, no hacer depender la gobernabilidad del país de Podemos...". Sí cree que Sánchez desde el principio estaba dispuesto a traspasar las líneas rojas para gobernar.

"Pedro ha querido que el PSOE fuera 'sanchista' antes que socialista"

Rodríguez ya veía venir que en el partido no iba a haber cauces internos para poder expresar posiciones contrarias. "Pedro ha querido que el PSOE fuera 'sanchista' antes que socialista y ha convertido al PSOE en un instrumento de sus propios intereses personales. Estar en el poder a cualquier precio ha llevado al partido a una deriva muy complicada. Los españoles tienen que saber que Sánchez antes de levantar un muro en la sociedad española lo levantó en el PSOE y antes de que la sociedad española se convirtiera en facha solo por discrepar ya nos convertimos en fachas y traidores la mitad del PSOE".

