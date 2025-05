El rescate 'acelerado' de Air Europa porque el CEO, Javier Hidalgo, decía "que se cortaba las venas"

La exvicepresidenta Nadia Calviño es la nueva protagonista de los WhatsApp filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicados por 'El Mundo'. Continúa la conversación en relación al rescate de Air Europa. Los mensajes muestran el nivel de coordinación y de sintonía que había en la cúpula del Gobierno de Sánchez para llevar a cabo el rescate de la compañía aérea de Javier Hidalgo.

El rescate de Air Europa se produjo de forma "rápida" porque el CEO de la compañía, Javier Hidalgo, decía que estaba "que se cortaba las venas". Es lo que refleja la conversación filtrada que escribe Ábalos a Calviño: "Hidalgo se corta las venas, ya no puede burlar más a los acreedores".

Los mensajes revelan que Calviño puso pegas al rescate de la aerolínea porque los dueños habían cobrado unos dividendos "millonarios" en pandemia. Sin embargo, después se implicó en la operación con el exministro de Transportes y María Jesús Montero, aunque puso una condición.

"He visto el documento comentado y se refiere a la oferta de la que ya me informó Hidalgo y que éste no acepta", escribe Ábalos a Calviño, que le responde lo siguiente: "Hablé con María Jesús (Montero). Es consciente de que habrá que correr la semana próxima". "Ok, está que se corta que se corta las venas (...) ya no puede burlar más a los acreedores", zanja el exministro.

Así, este miércoles el Ejecutivo considera que los mensajes sobre el rescate de Air Europa son "intrascendentes" e insistían en que la operación está "avalada"por la justicia española y la europea. "Creo que merece la pena que le demos una vuelta", dijo Sánchez según los mensajes publicados por 'El Mundo'. "No habrá un rescate más revisado que ese".

Ábalos no se opuso a la filtración

El exministro Ábalos asegura que no se opuso a la publicación de los mensajes que intercambió con el presidente en 2023 porque los consideraba "positivos". "Entiendo que son de carácter positivo y los reconozco como tal porque dejan bien claro y demuestran que no es cierta la argumentación que usa la derecha y sus medios afines de que el presidente ocultaba las razones de mi cese por mi gestión como ministro", asegura.

También aclaran "que mi incorporación en la candidatura de las elecciones generales de 2023 no se debía a una intención espúrea de aforarme para protegerme sino a un reencuentro en el contexto de una nueva etapa del PSOE, como así fue". "Esto no quiere decir que yo haya filtrado nada, solo contrasto una información que me llega", concluye Ábalos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el programa completo 'Espejo Público' en Atresplayer.