¿Son realmente los trenes alemanes la solución al calvario ferroviario en España?: "Inaceptable"

Rafael Escudero, el portavoz de Sindicato Ferroviario, tiene claro que la compra de trenes a Alemania no es la respuesta para frenar el caos ferroviario que azota últimamente el país. Expresa que la clave reside en el mantenimiento, y que si éste fuera bueno y no "de segunda división", no haría falta llegar a plantearse traerlos desde otro país.

De hecho, recuerda como hasta el año 2020, había coches ARCO en España que se utilizaban tan sólo para un trayecto entre Galicia y País Vasco y que, reconoce, "se regaló prácticamente a los ferrocarriles portugueses" que los reformaron, los pusieron en orden y a día de hoy están prestando un servicio en perfectas condiciones. "Y eso deberíamos hacer con todos los vehículos obsoletos que tenemos" añade.

Respecto al plazo de los tres años que ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, Escudero lo define como "una posición de resignación inaceptable".

¿Qué está pasando con los AVLO?

Escudero asegura que el modelo retirado de AVLO, el 106, que ofrecía línea entre Madrid y Barcelona, ha estado mal diseñado y ejecutado desde el primer momento. Además, se suma que la infraestructura entre las dos ciudades no está "en su mejor momento". "A Talgo hay que preguntarle por los materiales que se están utilizando para la fabricación de estos vehículos y a ADIF, que a la línea entre Madrid y Barcelona le toca ya una renovación"

¿Son realmente necesarios esos tres años anunciados por el ministro? ¿Deberían haberse tomado antes las medidas?

