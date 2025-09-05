Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

RED FERROVIARIA

¿Son realmente los trenes alemanes la solución al calvario ferroviario en España?: "Inaceptable"

Rafael Escudero, portavoz de Sindicato Ferroviario, critica las palabras del ministro Óscar Puente y denuncia la situación de la infraestructura en Espejo Público: "El mantenimiento de infraestructuras y vehículos es de segunda división".

Caos ferroviario

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Rafael Escudero, el portavoz de Sindicato Ferroviario, tiene claro que la compra de trenes a Alemania no es la respuesta para frenar el caos ferroviario que azota últimamente el país. Expresa que la clave reside en el mantenimiento, y que si éste fuera bueno y no "de segunda división", no haría falta llegar a plantearse traerlos desde otro país.

De hecho, recuerda como hasta el año 2020, había coches ARCO en España que se utilizaban tan sólo para un trayecto entre Galicia y País Vasco y que, reconoce, "se regaló prácticamente a los ferrocarriles portugueses" que los reformaron, los pusieron en orden y a día de hoy están prestando un servicio en perfectas condiciones. "Y eso deberíamos hacer con todos los vehículos obsoletos que tenemos" añade.

Respecto al plazo de los tres años que ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, Escudero lo define como "una posición de resignación inaceptable".

¿Qué está pasando con los AVLO?

Escudero asegura que el modelo retirado de AVLO, el 106, que ofrecía línea entre Madrid y Barcelona, ha estado mal diseñado y ejecutado desde el primer momento. Además, se suma que la infraestructura entre las dos ciudades no está "en su mejor momento". "A Talgo hay que preguntarle por los materiales que se están utilizando para la fabricación de estos vehículos y a ADIF, que a la línea entre Madrid y Barcelona le toca ya una renovación"

¿Son realmente necesarios esos tres años anunciados por el ministro? ¿Deberían haberse tomado antes las medidas?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

Antena 3
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

¡Vaya tirada! Oriol mira al gajo de 150 euros... ¡y se lleva 2.000!

¡Vaya tirada! Oriol mira al gajo de 150 euros... ¡y se lleva 2.000!

Caos ferroviario

¿Son realmente los trenes alemanes la solución al calvario ferroviario en España?: "Inaceptable"

Arguiñano, sobre la receta de coliflor con salsa holandesa de cecina: "Doy fe que está muy bueno, meloso y picantito"

¡Plato infalible! Joseba Arguiñano sorprende con una coliflor con salsa holandesa de cecina

Pulpo a la plancha con arroz negro
Para 4 personas

Pulpo a la plancha con arroz negro de Arguiñano: un plato estrella

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"
Ministerio de Igualdad

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

Suicidio en el hospital
Suceso

Conmoción tras el suicidio de una paciente que esperó cama 48 horas en el hospital: "Hasta que se ajuste van a pasar estas auténticas barbaridades"

La mujer aguardaba ser ingresado en Psiquiatría en un box de urgencias. El fatal desenlace del caso se produjo después de más de dos días de espera. Todo ocurrió en el Hospital de Tarrasa, en Barcelona, pero preocupa el deterioro de los servicios públicos en toda España.

Niño con drogas y revolver
Menores

Un libro de Pablo Escobar, un revólver y droga: la incautación de la Policía Nacional a un niño de 12 años

La Policía Nacional protagonizó una intervención sorprendente al detener a un menor de tan solo 12 años que caminaba por la calle con una mochila cargada de objetos que han levantado gran preocupación.

Felisuko, nuevo colaborador de 'Más Espejo'

Felisuco, nuevo colaborador de 'Mas Espejo', afectado por los trenes: "Me he quedado tirado en pueblos de Valladolid y Palencia"

Nutriman

¿Por qué se nos cae el pelo con la llegada del otoño? Estos son algunos alimentos que ayudan a evitarlo

Novedades Espejo Público

Sorpresas, nuevos colaboradores y las entrevistas más esperadas la segunda semana de la Temporada 20 de Espejo

Publicidad