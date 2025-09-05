Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Oculta la matrícula de su coche y la Guardia Civil lo pilla en plena autopista en Tenerife

El vídeo fue grabado desde otro coche mientras circulan por la autopista TF-1. La Guardia Civil recuerda que tapar la matrícula de manera intencionada está considerado una infracción grave

Gracia López
Imprudencia, descuido o infracción. Esas podrían ser las respuestas a un vídeo que ya se ha hecho viral en redes sociales y que podría suponer una importante multa a su protagonista. Poco imaginaba cuando decidió circular de esa manera que sería captado por un objetivo indiscreto y menos aún por las propias autoridades. Conducía por la autopista TF-1 en el sur de la isla de Tenerife. La cámara lo captó cuando se incorporaba a la vía y no salió de su asombro cuando observó cómo llevaba la matrícula: ¡Tapada con un trapo! A simple vista se puede ver un trozo de tela mal colocado que oculta la matrícula por completo. Ni siquiera se preocupó de colocarlo de manera disimulada, sino de cualquier forma, la intención era que no se viera lo que había detrás, es decir el número de matrícula. Pero la sorpresa fue mayúscula al ver cómo, poco minutos después, aparece en escena un coche de la Guardia Civil.

El vehículo oficial se coloca en paralelo al conductor infractor, enciende las luces y la sirena y le hace señales para que pare. Poco a poco el coche reduce la velocidad y se echa a un lado y ahí termina su “aventura”. Apenas unos minutos le duró la imprudencia en esta autopista de Tenerife ya que, por suerte, la Guardia Civil estaba cerca o fue avisada y acudió con celeridad, para poder intervenir.

La Guardia Civil recuerda que tapar la matrícula de manera intencionada está considerado una infracción grave por la que la Dirección General de Tráfico establece una sanción de 200 euros ya que se trata de la ocultación de un elemento identificativo. A partir de ese momento no sabemos cual fue la sanción impuesta. Tampoco cual era la intención del conductor al tapar la matrícula y hacerlo de esa manera tan burda

