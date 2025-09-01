Antena 3 LogoAntena3
El nuevo colaborador de Espejo Público, sobre Pedro Sánchez: "Es difícil que pueda agotar el mandato"

Desde el PSOE aseguran que el presidente va a terminar lo que empezó. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta afirmación.

Juan Fernández-Miranda

Espejo Público
Publicado:

Arranca una nueva temporada en Espejo Público y con ella un nuevo curso político que se presenta con muchas dudas para Pedro Sánchez. Son muchos los que cuestionan que este sea capaz de aguantar y terminar la legislatura.

Desde el PSOE aseguran que el presidente va a terminar lo que empezó. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta afirmación. Juan Fernández-Miranda, nuevo colaborador de Espejo Público, duda que pueda cumplir sus intenciones.

"Mi apuesta es que es difícil que pueda agotar el mandato", señala Fernández-Miranda. El colaborador considera que, a pesar de que sí que cree "que hay una intención absoluta de llegar hasta el final", lo considera "difícil".

Un PP coordinado

Una de las razones que considera clave es que, en su opinión, por primera vez "el Partido Popular está conjurado para actuar coordinadamente. Este mes de agosto lo hemos visto con los incendios".

Señala que hasta ahora "había distintas voces en las comunidades autónomas del PP", ya que el propio Feijóo defendía que tenían que tener "cierta independencia". Ahora considera que el Partido Popular "está totalmente decidido a ir con una sola voz a disputar todos los balones al Partido Socialista y a no dejar pasar ni una".

