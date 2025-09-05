Caos ferroviario garantizado tres años más: "Lo que está ocurriendo este año es vergonzoso"

Cuatro de cada diez trenes se han retrasado este verano, por no contar los que se han averiado o cancelado. Esta situación hace que las estaciones sean un caos constante y los pasajeros comienzan a impacientarse por una solución que, según Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno, no llegará hasta dentro de tres años.

Según el ministro, la obtención de nuevos materiales ferroviarios puede traer fallos y problemas que podrían alargarse unos tres años más, así como la renovación de la flota ferroviaria al completo. "Algún problema dará", señala.

Santa Justa (Sevilla) ha sufrido hoy varios retrasos en el AVE, algo que ha indignado profundamente a una familia que lo ha sufrido en primera persona. "Lo que está ocurriendo este año es vergonzoso", advierten.

Su tren todavía no ha salido y temen que tengan que pasar la noche en la estación. Según nos cuentan, el caos ferroviario les ha amargado el final de sus vacaciones. ¿Estaremos tres años más en esta situación?