Decenas de pasajeros invaden las vías de tren en la estación de Atocha tras una avería en el suministro eléctrico

Imagen curiosa la que se vivió este miércoles en las proximidades de la estación de Cercanías de Atocha. Decenas de pasajeros invadieron las vías al suspenderse la circulación debido a una avería en el suministro eléctrico.

El tren quedó paralizado debido a la incidencia y los pasajeros tuvieron que regresar a la estación a pie por las vías, dejando una imagen que ha desatado la polémica en redes sociales.

Efectivos del personal de seguridad de Renfe procedieron al desalojo de los vagones encaminando a los pasajeros a la estación con apoyo de las autoridades.

La avería en el fluido eléctrico, que afectó a las líneas C2, C7, C8 Y C10, tuvo lugar sobre las 19:17h de la tarde de este miércoles. Aunque la tensión se recuperó sobre las 19:45h, la circulación tardó más en volver a funcionar con normalidad. Sobre las 20:30h fueron evacuados los pasajeros a través de las vías y con ayuda del personal de seguridad de Renfe.