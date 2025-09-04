Las reacciones a los ataques de Pérez Reverte contra varios políticos: "Deteriora la conversación pública"

En la noche del miércoles, Arturo Pérez Reverte fue el invitado del programa que presenta Pablo Motos, 'El Hormiguero'. El escritor y periodista no se mordió la lengua y habló sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicesecretaria segunda, Yolanda Díaz, el que fuera socio de Sánchez, Pablo Iglesia, o el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Sánchez está vendiendo hasta su abuela", "Quizá sea mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición" refiriéndose al gallego, "Zapatero era tonto", "Pablo volverá cuando caiga Sánchez", "Yolanda se suicida sola" o "Vox es un revulsivo", son algunas de las frases que no dejó indiferente a los espectadores.

Además dijo que creía que el socialista no iba a abandonar. Al igual que el escritor, Francisco Marhuenda, presidente de 'La Razón' coincide poniendo el ejemplo el caso del canadiense Troudó, donde el padre perdió las elecciones pasó durante cuatro años en la oposición y volvió a ganarlas. Además considera que desde Pablo Iglesias "el autentico", no ha habido un "secretario general del PSOE con un poder enorme".

"Extremos insostenibles"

Por su parte, Cándido Méndez, ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores y actual militante socialista, le responde aclarando que "no hay que confundir a los dirigentes con el partido socialista", añadiendo que, para él, la actual legislatura nunca debería de haber empezado. Sin embargo, la periodista Pilar Velasco cree que el análisis de Pérez Reverte "deteriora la conversación pública y alienta la teoría de que está en el poder de manera ilegítima".

A Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de 'El Español', tampoco le gustan las afirmaciones del escritor puesto que para ella "la opinión y el insulto nunca deberían de ir juntos" porque "descalificar nos lleva a esta polarización que nos lleva a extremos insostenibles". Y apunta que "Pedro Sánchez va a intentar no irse porque tiene una situación complicada, tiene muchos frentes abiertos".

