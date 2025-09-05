Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 5 de septiembre

Situación límite para Rosa en Pasapalabra: un fallo más en la Silla Azul la dejaría eliminada

La concursante gallega se ha enfrentado a Leyla, una gran aspirante que ha conseguido ponerla en apuros.

Situación límite para Rosa en Pasapalabra: un fallo más en la Silla Azul la deja eliminada

Alberto Mendo
Publicado:

Como suelen decir los concursantes, la Silla Azul siempre vuelve. Es casi inevitable, porque es imposible que siempre empaten en El Rosco, y esta vez ha sido Rosa quien se ha jugado la permanencia. Manu estuvo impresionante en su pasado duelo con una remontada sorprendente y de mérito.

La increíble remontada de Manu en El Rosco: da la vuelta al marcador… ¡con dos fallos!

Rosa se ha enfrentado a Leyla, procedente de Barcelona, con origen venezolano y geóloga de profesión. En su presentación, la aspirante ha contado que es una gran seguidora de Pasapalabra y ha dedicado la prueba a su madre, que falleció hace un año. Después, ha elegido jugar con la F y dejar la P a la concursante.

El duelo ha sido trepidante porque, aunque Leyla ha fallado primero, Rosa también ha cometido un error. La tensión se ha adueñado del plató, como hace sólo tres programas cuando Manu se vio en esta misma situación al límite. Ya no había margen de error: un fallo más suponía la eliminación, y ese momento ha tardado en llegar. ¡Revívelo en el vídeo!

Situación límite para Rosa en Pasapalabra: un fallo más en la Silla Azul la deja eliminada

Situación límite para Rosa en Pasapalabra: un fallo más en la Silla Azul la dejaría eliminada

