Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

En el plató de 'Más Espejo' cuestionan si el nuevo spot del Ministerio de Igualdad cambia la tradicional expresión machista.

"Por huevos", así se llama la nueva campaña del Ministerio de Igualdad que cuestiona la tradicional expresión machista. El actor y cómico, Paco León ha sido el protagonista de este spot . "Hablemos de huevos, ¿Qué hay que hacer para tenerlos?", comienza lanzando este mensaje.

A parte de las comidas típicas como tortilla o empanada, amplía el uso del huevo como una forma de valentía de "atreverte decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias. Con dos huevos". Este sport ha generado debate en el plató de 'Más Espejo'.

Jasiel-ParísÁlvarez analiza el mensaje que da la nueva campaña del ministerio de Ana Redondo el cual le "parece una tontería". Cuestiona una de las frases: "por una masculinidad más diversa". Se centra en que "los hombres también lloran" y que a las mujeres también se les dice "vaya ovarios tienen" por lo que la expresión masculina no es "machismo".

Para Iñaki Díaz-Guerra, que sí le ha gustado la campaña, subraya que lo que quiere decir la campaña es que "tener huevos es otra serie de cosas", como por ejemplo que no se envíen fotos de chicas, colaborar en casa (al salir Paco León cocinando). Señala que “ha habido una masculinidad mayoritaria que este tipo de cosas (planchar, cocinar) se han considerado negativas".

"Enfrentarse a otros es una nueva masculinidad que construir"

Jasiel-París Álvarez, politólogo

Sin embargo, Jasiel-París considera que "un hombre valiente lo es contra otros malhechores" y que no es el Ministerio de Igualdad el que tiene que descubrir que "enfrentarse a otros es una nueva masculinidad que construir". La presentadora, Susanna Griso explica que el mensaje de la campaña es cambiar la expresión "por mis santos huevos" de la "masculinidad fetén" de aquel "hombre poderoso, agresivo e insensible".

La campaña

El actor Felisuco, manifiesta que "hace falta reeducar la masculinidad del hombre porque arrastramos históricamente de plantar los huevos encima de la mesa". En cuanto a la estética le parece "lamentable", ya que es en blanco y negro y "me recuerda a los años 60".

Por su parte, Guille y Pablo, los creadores de la campaña pretenden "abrir un debate sobre qué tipo de masculinidad tenemos y adonde tenemos que avanzar". Aunque han querido matizar "que toda la pieza tiene un toque irónico".

