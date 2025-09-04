Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Óscar Puente

Oscar Puente admite el deterioro de Rodalies y avisa de incidencias "al menos" tres años por la renovación ferroviaria

El ministro de Transportes entona el mea culpa por la situación en Catalunya, pero reivindica que España "es un referente en el mundo". Aporta datos de puntualidad y usuarios, defiende la inversión en material e infraestructura y fija una reunión con Govern, Renfe y Adif para abordar mejoras inmediatas.

Oscar Puente

Puente admite el deterioro de Rodalies y avisa de incidencias “al menos” tres años por la renovación ferroviaria | Antena 3 Noticias

Publicidad

Óscar Puente no esquivó el diagnóstico incómodo en su comparecencia en el Congreso. Reconoció que episodios de incidencias "se producen un día sí y otro también" y pidió asumir que la situación no mejorará a corto plazo. El motivo, explicó, es el propio calendario de renovación de flota e infraestructuras, que provocará problemas "durante, al menos, tres años más" mientras conviven trenes nuevos, susceptibles de dar fallos iniciales, con material obsoleto que se irá sustituyendo.

Puente hizo autocrítica con un foco claro: "Rodalies es la red ferroviaria más deteriorada y la que peor trato ha recibido". Admitió que Catalunya "ha sufrido una gran discriminación" y sostuvo que el éxito del nuevo modelo, con mayor control desde la proximidad, dependerá "en un 90% o más" de las inversiones en infraestructura y del nuevo material móvil. "Estamos invirtiendo todo lo que se puede invertir sin trastornar el servicio ya precario que presta Rodalies", remachó.

Puntualidad, usuarios e imagen

El ministro defendió que, pese al ruido, España "es un referente ferroviario en el mundo". Recordó que "en el corredor Madrid-Sevilla había solo seis trenes por sentido y hoy son 289. La alta velocidad registraba un millón de usuarios al año, hoy son 50 millones".

En media y larga distancia, aseguró, el 68,2% de las expediciones cumplieron el horario y solo un 2,4% superaron los 60 minutos de demora en lo que va de año. Añadió que un 0,43% de los pasajeros ha sufrido un incidente vinculado a la impuntualidad.

Sobre el origen de las averías, apuntó que las causas ajenas a tren o vía (meteorología, arrollamientos, vandalismo, robo de cable, incendios) pasaron de un 7% en 2024 a un 23% este verano, con los fuegos como factor determinante.

La réplica política y el frente inmediato

Desde la oposición, y en especial Junts, se habló de "fracaso estructural" y de un "verano infernal" en Rodalies, con quejas por la falta de información en tiempo real y por el mantenimiento. Puente enfrió expectativas sobre un traspaso milagroso: "El control desde la proximidad es un elemento que puede ayudar, pero… el éxito son las inversiones".

Para la próxima semana, anunció una reunión al más alto nivel entre Govern, Renfe y Adif, impulsada por Salvador Illa, para revisar el plan de Rodalies (6.300 millones en la década) y pactar mejoras de corto plazo en atención e información al minuto, con el objetivo de aliviar la sensación del viajero de que "algo se va a torcer" al llegar al andén.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Falcon en el que viajaba Pedro Sánchez a París, obligado a volver a Madrid por una avería

Pedro Sánchez bajando del Falcon en una imagen de archivo

Publicidad

España

Oscar Puente

Oscar Puente admite el deterioro de Rodalies y avisa de incidencias "al menos" tres años por la renovación ferroviaria

Carles Puigdemont

Nuevo revés para Carles Puigdemont: el abogado general de la UE avala la retirada de su inmunidad parlamentaria

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El juez Puente exige al PSOE el detalle de todos los pagos a Santos Cerdán y Koldo desde 2014

Pedro Sánchez bajando del Falcon en una imagen de archivo
Pedro Sánchez

El Falcon en el que viajaba Pedro Sánchez a París, obligado a volver a Madrid por una avería

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
APERTURA AÑO JUDICIAL

Jueces y fiscales piden al fiscal general procesado que no acuda a la Apertura del Año Judicial

Reunión de las CCAA
Deuda de las CCAA

AIReF contradice el relato del Gobierno y asegura que el ahorro por la condonación de la deuda autonómica no genera margen de gasto

Hacienda calcula un ahorro de 6.600–6.700 millones en intereses para reforzar sanidad, educación y dependencia; la AIReF y expertos cuestionan que ese ahorro pueda gastarse.

La opinión de Vicente Vallés
OPINIÓN

Vicente Vallés: "El Rey, en el ejercicio de su responsabilidad institucional, ha tenido que recibir a un fiscal general procesado"

El director de Antena 3 Noticias 2 analiza la apertura del año judicial y el encuentro entre el rey Felipe VI con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Salvador Illa cambia de opinión y se reunirá con Carles Puigdemont

Junts acusa a Illa de "renunciar" a defender a los catalanes tras su cita con Puigdemont

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page

Page y Barbón afean la reunión de Illa con Puigdemont: "Que no gobierne Cataluña a distancia”

Barones del PP elogian las críticas de García-Page a la financiación de Cataluña: "Habla con mucha sinceridad y valentía"

Barones del PP elogian a Page por criticar la financiación singular de Cataluña: "Habla con sinceridad y valentía"

Publicidad