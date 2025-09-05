Antena 3 LogoAntena3
Marta sufre parálisis del sueño, el mismo trastorno que Ester Expósito: "Parece que te has despertado, pero el cuerpo no responde"

Ester Expósito confesaba ayer que sufría parálisis del sueño, un problema que habita las noches de muchas personas. Hoy, conocemos el testimonio de Marta, una joven que ha vivido auténticos episodios de terror.

Marta

La actriz Ester Expósito daba visibilidad ayer en El Hormiguero a una situación que sufren muchas personas: la parálisis del sueño. La joven confesó que veía siluetas o sombras en un estado entre el sueño y la vigilia que le hacían vivir situaciones de verdadero terror.

Hoy, conocemos el testimonio de Marta, que también sufre parálisis del sueño. En su caso, son episodios habituales porque sufre narcolepsia tipo 1. "En una misma noche me ha pasado varias veces", confiesa.

Según nos cuenta, en las parálisis del sueño todo parece real, incluidas las sombras sin rostro que aparecen en su habitación. "La sensación es de que te has despertado, pero tu cuerpo no responde", señala Marta "suele ocurrir cuando te estás quedando dormido o te estás despertando".

Las parálisis del sueño de Marta suelen incluir alucinaciones, algo que llegó a crearle un trauma. Sin embargo, ahora lo tiene más normalizado y se está tratando.

A raíz de esta experiencia, Marta temió volver a quedarse dormida, incapaz de luchar contra su propia mente. ¿Conocías la parálisis del sueño? ¡Dale al play para escuchar todos los detalles!

Y ahora Sonsoles

