Genoveva Casanova abandona la casa de Madrid que financiaba Cayetano Martínez de Irujo

La empresaria mexicana Genoveva Casanova ha comenzado la mudanza de su vivienda en pleno centro de Madrid. Dos camiones de transporte han sido vistos estacionados frente al edificio, mientras operarios manipulaban cajas, un rollo de papel de embalar y un cajón de madera destinado a proteger lo que parecía ser una lámpara.

Casanova abandona así el apartamento de más de 200 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de la capital, junto al parque del Retiro, donde se la ha visto en los últimos meses paseando a su perro o practicando deporte. El inmueble, valorado en más de 3.000 euros mensuales, estaba financiado por su expareja y padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo.

La vivienda cobró especial notoriedad en noviembre de 2023, cuando se reveló la portada de Lecturas que vinculaba a Casanova con Federico de Dinamarca. Ahora, la empresaria inicia una nueva etapa tras dejar este emblemático piso, aunque aún no ha trascendido a dónde se trasladará.