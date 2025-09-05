Juani Gil, la mujer de Andrés Pajares, responde a Andrés Burguera: "Parece ser que yo soy la culpable de todo"

Andrés Burguera, el hijo de Andrés Pajares, reaparecía públicamente en nuestro programa tras años apartado del foco mediático. Este dejaba entrever que los conflictos familiares seguían latentes y que, pese a que mantiene una buena relación con su padre, esta es intermitente y, muchas veces, distante.

El hijo de Pajares cargaba directamente contra Juani Gil, la mujer de su padre, como la culpable de la distancia entre ambos. "Yo desde q está con esta mujer no hablo", confesaba en nuestro plató.

Hoy, por primera vez, Juani ha elegido hablar públicamente para responder a Burguera. "Parece ser que yo soy la culpable de todo", advierte, "me ha salpicado cuando yo no tengo nada que ver".

Juani asegura que su relación con Pajares está en su mejor momento, que acaban de pasar juntos las vacaciones y viven tranquilamente. Además, añade que no quiere meterse en los conflictos familiares y que, en todo caso, será para mediar entre ambas partes. ¡No te pierdas sus declaraciones en el vídeo de arriba!