Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 22

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?

La abogada ha enviado a la hija de Octavio unos mensajes del mexicano donde aseguraba que todo era una farsa.

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?

Publicidad

Laura quiere acabar con la boda de César y Amanda, y no va aparar hasta conseguirlo. Por eso, la noche antes de la boda, ha mandado la baza que podría arruinar el matrimonio para siempre.

Amanda y Sara volvían juntas al coche, y nada más abrir el maletero, Amanda se ha encontrado el vestido de novia de sus sueños con una nota romántica de César junto a él, afirmando que era la mujer con la que siempre había soñado.

Pero, justo en ese momento, se ha producido la catástrofe: Amanda ha recibido tres mensajes de Laura, donde se veía una conversación con César en el que la boda era solamente una parte más de la venganza que estaba planeando contra Octavio Oramas.

Amanda está destrozada, ¿serán verdad esos mensajes? ¿Acudirá ala boda? ¿O desaparecerá de Oramas para siempre?

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?

“¿Puedes dejar de mentirme en la cara?”: Laura estalla contra César tras descubrir sus planes de boda

“¿Puedes dejar de mentirme en la cara?”: Laura estalla contra César tras descubrir sus planes de boda

“Con él no te lo pensaste tanto” Álvaro descubre que Amanda y César se van a casar

“Con él no te lo pensaste tanto” Álvaro descubre que Amanda y César se van a casar

Julia le confiesa a Carmen que está enamorada de David… ¿cómo reaccionará?
Mejores momentos | Capítulo 22

Julia le confiesa a Carmen que está enamorada de David… ¿cómo reaccionará?

¡Misión conseguida! Laura consigue presentar el caso de corrupción de la policía en Oramas en el cuartel general
Mejores momentos | Capítulo 22

¡Misión conseguida! Laura consigue presentar el caso de corrupción de la policía en Oramas en el cuartel general

“¿No quieres casarte conmigo?”: César y Amanda toman una decisión que cambiará sus vidas para siempre
Mejores momentos | Capítulo 21

“¿No quieres casarte conmigo?”: César y Amanda toman una decisión que cambiará sus vidas para siempre

El mexicano le ha enseñado la grabación de su padre a la joven Oramas y ambos han planeado una venganza que Octavio Oramas no olvidará nunca.

“No sabes lo que es estar muerta en vida”: Julia estalla en lágrimas al conocer el plan de Patricia, pero… ¿lo llevarán a cabo?
Mejores momentos | Capítulo 21

“No sabes lo que es estar muerta en vida”: Julia estalla en lágrimas al conocer el plan de Patricia, pero… ¿lo llevarán a cabo?

La mujer le ha explicado a su doula su nuevo plan, y esta se ha negado rotundamente al recordar todo lo que ha vivido.

“El trabajo que he empezado contigo lo voy a terminar”: Octavio amenaza de muerte a César y este graba la conversación en directo

“El trabajo que he empezado contigo lo voy a terminar”: Octavio amenaza de muerte a César y este graba la conversación en directo

Kevin y Humberto hacen un pacto: nadie deberá saber donde están César y Amanda… ¿lo conseguirán?

Kevin y Humberto hacen un pacto: nadie deberá saber donde están César y Amanda… ¿lo conseguirán?

Octavio Oramas sufre un grave desmayo y se queda fuera de la protección policial de Méndez

Octavio Oramas sufre un grave desmayo y se queda fuera de la protección policial de Méndez

Publicidad