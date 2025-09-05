Mejores momentos | Capítulo 22
Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?
La abogada ha enviado a la hija de Octavio unos mensajes del mexicano donde aseguraba que todo era una farsa.
Laura quiere acabar con la boda de César y Amanda, y no va aparar hasta conseguirlo. Por eso, la noche antes de la boda, ha mandado la baza que podría arruinar el matrimonio para siempre.
Amanda y Sara volvían juntas al coche, y nada más abrir el maletero, Amanda se ha encontrado el vestido de novia de sus sueños con una nota romántica de César junto a él, afirmando que era la mujer con la que siempre había soñado.
Pero, justo en ese momento, se ha producido la catástrofe: Amanda ha recibido tres mensajes de Laura, donde se veía una conversación con César en el que la boda era solamente una parte más de la venganza que estaba planeando contra Octavio Oramas.
Amanda está destrozada, ¿serán verdad esos mensajes? ¿Acudirá ala boda? ¿O desaparecerá de Oramas para siempre?
