María sorprende a Andrés con una propuesta inesperada: quiere adoptar para salvar su matrimonio

María está decidida a cumplir su deseo de ser madre y plantea a Andrés adoptar un bebé en Sueños de libertad. La propuesta deja a su marido impactado, pues considera que un hijo no solucionará los problemas de su relación. Para él, la situación del matrimonio está rota y la responsabilidad de criar a un niño es demasiado seria.

A pesar de la negativa de Andrés, María insiste con fuerza. Está convencida de que, con apoyo, podrá ser una buena madre. Además, se fija en el ejemplo de Joaquín y Gema, quienes tras adoptar a Teo han logrado construir una familia feliz y estable.