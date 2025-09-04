Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
María sorprende a Andrés con una propuesta inesperada: quiere adoptar para salvar su matrimonio
La joven no renuncia a su sueño de ser madre y le plantea a Andrés la opción de adoptar un bebé, convencida de que podría unirles de nuevo.
María está decidida a cumplir su deseo de ser madre y plantea a Andrés adoptar un bebé en Sueños de libertad. La propuesta deja a su marido impactado, pues considera que un hijo no solucionará los problemas de su relación. Para él, la situación del matrimonio está rota y la responsabilidad de criar a un niño es demasiado seria.
A pesar de la negativa de Andrés, María insiste con fuerza. Está convencida de que, con apoyo, podrá ser una buena madre. Además, se fija en el ejemplo de Joaquín y Gema, quienes tras adoptar a Teo han logrado construir una familia feliz y estable.