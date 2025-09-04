EMPIEZA DE CERO
Borrón y cuenta nueva para Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales: "Siento que es hora de empezar de cero"
Kiko Rivera ha borrado todas sus fotos del feed, dejando una única publicación con un comunicado sobre cómo será su nueva vida a partir de ahora, tras separarse de Irene Rosales. Pese a no querer responder a las preguntas de la prensa, por sus redes sociales expresa que vienen muchas sorpresas en lo profesional y que hará directos en Twitch, YouTube y TikTok.
Kiko Rivera ha eliminado todas las fotos de su cuenta de Instagram, dejando atrás años de recuerdos junto a la que, hasta el momento, ha sido su pareja y madre de sus dos hijas, Irene Rosales: "Aunque veáis que he borrado todo, lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero".
Lo ha hecho para poder cerrar un capítulo, abriéndole las puertas a esta nueva etapa en la que se centra en su carrera en la música y los sueños que están todavía por cumplir: "Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido durante estos 15 años. Pero sigo con ganas y fuerzas para superarme cada día un poquito más".
El hijo de Isabel Pantoja ha encontrado refugio en la creación de contenido y no quiere hundirse por lo que ha pasado, sino utilizarlo como un impulso para resurgir. Expresaba que "de pequeño soñaba con ser futbolista", y que, pese a haber tenido la oportunidad de representar a España en el Mundial de Creadores, un torneo internacional de fútbol que reúne a destacados creadores de contenido de distintos países, no había podido asistir por circunstancias personales, pero que llegará el momento de poder cumplirlo algún día.
En el comunicado, Kiko anuncia que va a centrarse en el mundo del stream, en el que empezó durante la pandemia probando en diferentes plataformas: "Lo descubrí en plena pandemia y me cautivó, porque unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente".
Por eso, ha anunciado que se vienen sorpresas. Estará más activo por redes sociales y plataformas de streaming: "Podréis encontrarme en mis directos en Twitch, YouTube y TikTok. Y, por supuesto, voy a estar mucho más presente en Instagram".
"Desde 2020 he intentado mejorar, con altibajos, pero ahora ha llegado la hora de profesionalizarlo y ser constante si quiero alcanzar mis objetivos. Voy a seguir haciendo música para vosotros porque me encanta, voy a seguir entrenando para estar preparado para cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos. Espero que este año esté lleno de alegrías y, sobre todo, de momentos únicos vividos entre nosotros. ¿Me acompañáis en la aventura?".
Una aventura que comenzaba enseñando a sus seguidores cómo preparaba una pizza para sus dos hijas, Ana y Carlota, explorando su faceta en la cocina.
