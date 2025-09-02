Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Informe UCO

Joaquín Manso anuncia un nuevo informe "inminente" de la UCO: "Afecta a la situación irregular de Ábalos"

El director de 'El Mundo' explica que hay cuatro informes de la UCO, dos de la Audiencia Nacional y otros dos del Tribunal Supremo sobre la situación patrimonial de Ábalos y Cerdán.

Antena 3

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El director de 'El Mundo', Joaquín Manso, ha adelantado en Espejo Público que "seguramente la semana que viene" el medio de comunicación publicará alguno de los informes "pendientes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Matiza que no publicarán "chascarrillos" sino solo "informaciones relevantes".

Un total de cuatro informes, dos del Tribunal Supremo "verdaderamente importantes", y otros dos de la Audiencia Nacional. Los de este último tiene que ver sobre los contratos de las mascarillas con el Gobierno canario y el de Baleares. Sin embargo, los del Supremo están relacionados con la situación patrimonial de los dos exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y Santos Cerdán.

Para conocer si "hubo financiación irregular en el PSOE", señala que "seguirán el rastro del dinero" porque de esta manera les permitirá "intuir, sospechar o comprobar" realmente "qué hicieron con el dinero los dos hombres de la máxima confianza de Pedro Sánchez".

Manso anuncia que uno de los informes pendientes es uno que "afecta a la situación irregular de José Luis Ábalos". Lleva preparado desde el pasado mes de julio y es "el más inminente", aunque de momento "está pendiente de una serie de visadas formales".

Santos Cerdán

'El Mundo' publica que el ministerio del Interior tiene blindado a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real. El director del medio explica tras las informaciones sobre "las visitas de la fontanería del PSOE", el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, "está transmitiendo especial preocupación por las informaciones que surgen" dentro del centro penitenciario y "que pudieran desestabilizarlo", afectándole a nivel anímico.

Ante el blindaje de Interior al exsecretario de Organización socialista, "nos sitúa que Santos Cerdán muy tranquilo no tiene que estar", concluye Manso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Ana Dávila denuncia dejadez tras la violación de una menor en Hortaleza: "Llevamos dos años pidiendo al Gobierno que actúe"

Ana Dávila, consejera de Educación y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria

Joaquín y Susana presentan Emparejados en el Festval de Vitoria: "Los invitados han respondido a cosas que no esperábamos"

Mafia carnet conducir

Investigación Más Espejo: la venta ilegal de carnets de conducir

Karlos Arguiñano, sobre el postre de crumble de cerezas: "Cuando lo pruebes, te vas a acordar de mí"

Crumble de cerezas casero, de Karlos Arguiñano

Brócoli con champiñones y panceta
Para 4 personas

Aprende a disfrutar cocinando con tus hijos: Brócoli con champiñones y panceta de Karlos Arguiñano

Peligros de la IA en la adolescencia
Inteligencia artificial

“Es mi nuevo mejor amigo”: cada vez más jóvenes usan la IA como confidente o psicólogo

Ana Dávila, consejera de Educación y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Hortaleza

Ana Dávila denuncia dejadez tras la violación de una menor en Hortaleza: "Llevamos dos años pidiendo al Gobierno que actúe"

La Consejería trasladará en esta semana un total de 46 expedientes de menores que no se integran.

Alcalde de Valtierra
Inmigración

"Un señorito de esos nos cuesta miles de euros": el alcalde de Valtierra, tras sus polémicas palabras hacia los inmigrantes

Polémicas declaraciones de un alcalde de Navarra sobre los menores no acompañados. Dice que "un señorito de esos nos cuesta 4.950 euros al mes. Manuel Resa, alcalde de Valtierra y del partido UPN, crítica que están recibiendo muchos migrantes y que les cuestan "un pastizal".

Andrés Burguera

Pilar Vidal defiende al hijo de Andrés Pajares tras las críticas a su físico: "Detrás de estos cambios radicales igual hay otros problemas"

Bertín Osborne en El Hormiguero

El Hormiguero arrasa en audiencias con su mejor arranque histórico con un 21,1% de cuota

El vaticinio de Susana Díaz sobre la fecha de las elecciones generales

El vaticinio de Susana Díaz sobre la fecha de las próximas elecciones generales: "Entre diciembre y primavera"

Publicidad