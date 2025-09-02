Joaquín Manso anuncia un nuevo informe "inminente" de la UCO: "Afecta a la situación irregular de Ábalos"

El director de 'El Mundo', Joaquín Manso, ha adelantado en Espejo Público que "seguramente la semana que viene" el medio de comunicación publicará alguno de los informes "pendientes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Matiza que no publicarán "chascarrillos" sino solo "informaciones relevantes".

Un total de cuatro informes, dos del Tribunal Supremo "verdaderamente importantes", y otros dos de la Audiencia Nacional. Los de este último tiene que ver sobre los contratos de las mascarillas con el Gobierno canario y el de Baleares. Sin embargo, los del Supremo están relacionados con la situación patrimonial de los dos exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y Santos Cerdán.

Para conocer si "hubo financiación irregular en el PSOE", señala que "seguirán el rastro del dinero" porque de esta manera les permitirá "intuir, sospechar o comprobar" realmente "qué hicieron con el dinero los dos hombres de la máxima confianza de Pedro Sánchez".

Manso anuncia que uno de los informes pendientes es uno que "afecta a la situación irregular de José Luis Ábalos". Lleva preparado desde el pasado mes de julio y es "el más inminente", aunque de momento "está pendiente de una serie de visadas formales".

Santos Cerdán

'El Mundo' publica que el ministerio del Interior tiene blindado a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real. El director del medio explica tras las informaciones sobre "las visitas de la fontanería del PSOE", el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, "está transmitiendo especial preocupación por las informaciones que surgen" dentro del centro penitenciario y "que pudieran desestabilizarlo", afectándole a nivel anímico.

Ante el blindaje de Interior al exsecretario de Organización socialista, "nos sitúa que Santos Cerdán muy tranquilo no tiene que estar", concluye Manso.

