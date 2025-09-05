Gonzo, de entrevistador a entrevistado, esta tarde en el plató de Y ahora Sonsoles

Gonzo jamás se imaginó que sería uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. De ser un joven de origen humilde que se dedicaba a la ganadería en Vigo, pasó a convertirse en el periodista de moda.

Siempre en alerta ante las injusticias y dispuesto a destapar escándalos, Gonzo se caracteriza por sus preguntas afiladas y directas, aunque siempre formuladas desde el absoluto respeto.

El domingo, Gonzo vuelve con una nueva temporada de Salvados, de la que nos contará todos los detalles. ¡No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00, su entrevista en Y ahora Sonsoles!