Gonzo, de entrevistador a entrevistado, esta tarde en el plató de Y ahora Sonsoles

Se caracteriza por sus preguntas incómodas, que siempre consiguen obtener respuestas. Hoy será él quien las responda, dejándonos conocer al verdadero Gonzo.

Gonzo

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Gonzo jamás se imaginó que sería uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. De ser un joven de origen humilde que se dedicaba a la ganadería en Vigo, pasó a convertirse en el periodista de moda.

Siempre en alerta ante las injusticias y dispuesto a destapar escándalos, Gonzo se caracteriza por sus preguntas afiladas y directas, aunque siempre formuladas desde el absoluto respeto.

El domingo, Gonzo vuelve con una nueva temporada de Salvados, de la que nos contará todos los detalles. ¡No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00, su entrevista en Y ahora Sonsoles!

“¡Es una máquina de tirar!”: Oriol consigue el bote y llega a la gran final con más de 4.000 euros

El dinero que gana Fran Rivera con el grupo musical de sus amigos: "Las cuentas no me cuadran"

¿Son realmente los trenes alemanes la solución al calvario ferroviario en España?: "Inaceptable"

Rafael Escudero, portavoz de Sindicato Ferroviario, critica las palabras del ministro Óscar Puente y denuncia la situación de la infraestructura en Espejo Público: "El mantenimiento de infraestructuras y vehículos es de segunda división".

¡Plato infalible! Joseba Arguiñano sorprende con una coliflor con salsa holandesa de cecina

Este plato es sencillo pero a la vez la salsa que ha preparado Joseba le da un toque especial.

Pulpo a la plancha con arroz negro de Arguiñano: un plato estrella

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

Controvertida campaña "Por Huevos" del Ministerio de Igualdad que protagoniza Paco León: "Me parece una tontería"

Conmoción tras el suicidio de una paciente que esperó cama 48 horas en el hospital: "Hasta que se ajuste van a pasar estas auténticas barbaridades"

