A partir de las 17:00
Gonzo, de entrevistador a entrevistado, esta tarde en el plató de Y ahora Sonsoles
Se caracteriza por sus preguntas incómodas, que siempre consiguen obtener respuestas. Hoy será él quien las responda, dejándonos conocer al verdadero Gonzo.
Gonzo jamás se imaginó que sería uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. De ser un joven de origen humilde que se dedicaba a la ganadería en Vigo, pasó a convertirse en el periodista de moda.
Siempre en alerta ante las injusticias y dispuesto a destapar escándalos, Gonzo se caracteriza por sus preguntas afiladas y directas, aunque siempre formuladas desde el absoluto respeto.
El domingo, Gonzo vuelve con una nueva temporada de Salvados, de la que nos contará todos los detalles. ¡No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00, su entrevista en Y ahora Sonsoles!
