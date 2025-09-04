¡A todo ritmo! Pablo Motos y Ester Expósito se lanzan a la pista de baile

Ester Expósito ha puesto el broche de oro a una semana llena de éxito en el Hormiguero. La actriz madrileña ha venido a presentar su nueva película, El Talento, donde interpretará a una violonchelista con un único objetivo: salvar a su familia y viajar a Viena.

La actriz siempre ha confesado ser una amante del baile, especialmente de la salsa, y junto a Pablo Motos… ¡ha demostrado todo su talento y sus horas de trabajo!

Mano a mano, Ester y Pablo han conquistado el plató de El Hormiguero al ritmo de la música, y al presentador no se le daba… ¡nada mal!

¿Quieres descubrirlo? ¡Corre a darle al play y no te pierdas ningún detalle!