Las nuevas informaciones de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Puede haber idas y venidas"

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras más de una década de relación y dos hijas, sigue en el punto de mira. La pareja que ha decidido emprender cada uno su camino por solitario, además de sus hijas, tienen otra cosa en común: su casa. ¿Quién se va a quedar en el domicilio?

Anabel Gil, celebrity de la sociedad sevillana, ha confirmado que, según las informaciones que le llegan, sería el hijo de Isabel Pantoja quién se quedaría viviendo en la propiedad en común. Y aunque ha confesado que pensaban que era Irene la que iba a vivir en la casa, finalmente es "Kiko es el que se queda en el domicilio".

Recientemente se ha visto a Irene Rosales comprando en una tienda de muebles, un dato que Anabel había pasado por alto, pero tras las nuevas informaciones ha hilado y tendrían coherencia las declaraciones de Kiko sobre que él en poco tiempo ya estaría organizado.

Sin embargo, la sensación de Cristóbal Soria es que "puede haber idas y venidas para arriba y para abajo" Aunque recalca que no es la realidad, sino que "es una sensación mía que a lo mejor me dejo llevar por el cariño que le tengo a ambos".

Por su parte, Anabel no apuesta por eso, sino que sus sensaciones presienten que "hay algo que no sabemos y no es nada de lo que estamos hablando a día de hoy", sino que "el motivo es más profundo y no es fácil".

