Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Kiko Rivera

Las nuevas informaciones de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Puede haber idas y venidas"

La pareja tiene una casa en común. Anabel Gil nos trae novedades sobre la ruptura.

Antena 3

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras más de una década de relación y dos hijas, sigue en el punto de mira. La pareja que ha decidido emprender cada uno su camino por solitario, además de sus hijas, tienen otra cosa en común: su casa. ¿Quién se va a quedar en el domicilio?

Anabel Gil, celebrity de la sociedad sevillana, ha confirmado que, según las informaciones que le llegan, sería el hijo de Isabel Pantoja quién se quedaría viviendo en la propiedad en común. Y aunque ha confesado que pensaban que era Irene la que iba a vivir en la casa, finalmente es "Kiko es el que se queda en el domicilio".

Recientemente se ha visto a Irene Rosales comprando en una tienda de muebles, un dato que Anabel había pasado por alto, pero tras las nuevas informaciones ha hilado y tendrían coherencia las declaraciones de Kiko sobre que él en poco tiempo ya estaría organizado.

Sin embargo, la sensación de Cristóbal Soria es que "puede haber idas y venidas para arriba y para abajo" Aunque recalca que no es la realidad, sino que "es una sensación mía que a lo mejor me dejo llevar por el cariño que le tengo a ambos".

Por su parte, Anabel no apuesta por eso, sino que sus sensaciones presienten que "hay algo que no sabemos y no es nada de lo que estamos hablando a día de hoy", sino que "el motivo es más profundo y no es fácil".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer

Conmoción tras el suicidio de una paciente que esperó cama 48 horas en el hospital: "Hasta que se ajuste van a pasar estas auténticas barbaridades"

Suicidio en el hospital
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Mika, coach de La Voz

Conocemos más de cerca a Mika, el nuevo coach de La Voz: “Componer para cantar” es su manera de vivir la música

Kiko Rivera

Las nuevas informaciones de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Puede haber idas y venidas"

Gonzo

Gonzo, de entrevistador a entrevistado, esta tarde en el plató de Y ahora Sonsoles

“¡Es una máquina de tirar!”: Oriol consigue el bote y llega a la gran final con más de 4.000 euros
Mejores momentos | 5 de septiembre

“¡Es una máquina de tirar!”: Oriol consigue el bote y llega a la gran final con más de 4.000 euros

El dinero que gana Fran Rivera con el grupo musical de sus amigos: "Las cuentas no me cuadran"
Fran Rivera

El dinero que gana Fran Rivera con el grupo musical de sus amigos: "Las cuentas no me cuadran"

El gran dilema de Oriol: ¿dárselo todo a Mónica o a Queralt?
Mejores momentos | 5 de septiembre

El gran dilema de Oriol: ¿dárselo todo a Mónica o a Queralt?

El público y Jorge Fernández han intervenido para ayudarlo con la decisión que podría cambiar el rumbo del programa.

¡Vaya tirada! Oriol mira al gajo de 150 euros... ¡y se lleva 2.000!
Mejores momentos | 5 de septiembre

¡Vaya tirada! Oriol mira al gajo de 150 euros... ¡y se lleva 2.000!

El concursante ha conseguido caer el gajo de 1000 euros por 'accidente' y su jugada le ha llevado a ganar una importante distancia con sus compañeros.

Caos ferroviario

¿Son realmente los trenes alemanes la solución al calvario ferroviario en España?: "Inaceptable"

Arguiñano, sobre la receta de coliflor con salsa holandesa de cecina: "Doy fe que está muy bueno, meloso y picantito"

¡Plato infalible! Joseba Arguiñano sorprende con una coliflor con salsa holandesa de cecina

Pulpo a la plancha con arroz negro

Pulpo a la plancha con arroz negro de Arguiñano: un plato estrella

Publicidad