Conocemos más de cerca a Mika, el nuevo coach de La Voz: “Componer para cantar” es su manera de vivir la música

Con su estilo único, carisma arrollador y una creatividad que traspasa fronteras, Mika llega a La Voz como nuevo coach dispuesto a sorprender a todos. El artista internacional, conocido por himnos como 'Grace Kelly' o 'Relax, Take It Easy', promete aportar frescura, color y diversión al programa. Con su energía y visión artística, Mika se convierte en una de las grandes incorporaciones de esta edición, listo para conquistar tanto a talents como al público.

Mika se ha enfrentado a un divertido Ping Pong de preguntas rápidas en el que ha mostrado su sentido del humor y su particular visión de la música. La primera canción que aprendió a cantar la recuerda con una mezcla de cariño y autocrítica, definiéndola directamente como “terrible”.

Cuando se trata de elegir entre la intimidad del estudio o la energía del directo, el artista lo tiene claro: se queda con el escenario. También sorprendió al confesar que se decanta por un hit bailable antes que por una balada, mostrando su apuesta por la diversión y el ritmo.

Fiel a su personalidad creativa, Mika se definió como alguien que es “de planear para improvisar”, una filosofía que refleja a la perfección su manera de entender la música y la vida. Además, dejó un mensaje que hizo sonreír a todos: asegura que para él componer y cantar son inseparables, por eso lo resume en una sola frase, “componer para cantar”.

Por último, nos hizo una confesión muy especial: tiene clara cuál es la colaboración que le ilusiona. “Pablo López es mi colaboración”, afirmó con rotundidad, confirmando así el vínculo artístico que ya se intuía entre ambos y dejando abierta la posibilidad de un futuro dueto que promete emocionar al público.

¡Muy pronto, nueva temporada de La Voz en Antena 3!