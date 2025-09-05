Antena 3 LogoAntena3
Conocemos más de cerca a Mika, el nuevo coach de La Voz: “Componer para cantar” es su manera de vivir la música

El artista ha mostrado su lado más cercano en un Ping Pong de preguntas rápidas en el que no faltaron algunas confesiones y con el que nos sorprendió

Mika, coach de La Voz

Con su estilo único, carisma arrollador y una creatividad que traspasa fronteras, Mika llega a La Voz como nuevo coach dispuesto a sorprender a todos. El artista internacional, conocido por himnos como 'Grace Kelly' o 'Relax, Take It Easy', promete aportar frescura, color y diversión al programa. Con su energía y visión artística, Mika se convierte en una de las grandes incorporaciones de esta edición, listo para conquistar tanto a talents como al público.

Mika se ha enfrentado a un divertido Ping Pong de preguntas rápidas en el que ha mostrado su sentido del humor y su particular visión de la música. La primera canción que aprendió a cantar la recuerda con una mezcla de cariño y autocrítica, definiéndola directamente como “terrible”.

Cuando se trata de elegir entre la intimidad del estudio o la energía del directo, el artista lo tiene claro: se queda con el escenario. También sorprendió al confesar que se decanta por un hit bailable antes que por una balada, mostrando su apuesta por la diversión y el ritmo.

Fiel a su personalidad creativa, Mika se definió como alguien que es “de planear para improvisar”, una filosofía que refleja a la perfección su manera de entender la música y la vida. Además, dejó un mensaje que hizo sonreír a todos: asegura que para él componer y cantar son inseparables, por eso lo resume en una sola frase, “componer para cantar”.

Por último, nos hizo una confesión muy especial: tiene clara cuál es la colaboración que le ilusiona. “Pablo López es mi colaboración”, afirmó con rotundidad, confirmando así el vínculo artístico que ya se intuía entre ambos y dejando abierta la posibilidad de un futuro dueto que promete emocionar al público.

¡Muy pronto, nueva temporada de La Voz en Antena 3!

