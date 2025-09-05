El dinero que gana Fran Rivera con el grupo musical de sus amigos: "Las cuentas no me cuadran"

Fran Rivera, ha pasado de coger el capote a tocar la guitarra y cantar en conciertos con su grupo de amigos, los cuales han creado una banda musical llamada 'Una y nos vamos'. Al parecer cobrarían unos 12000 euros y el hijo de Paquirri sería retribuido con mayor cantidad económica que el resto del grupo.

Son un total de trece personas las que componen la banda, siete cantantes, cinco músicos y un director musical. 'Más Espejo' ha hablado con uno de los miembros de un Ayuntamiento que ha contratado a Rivera. En su opinión "no canta muy bien", porque "calidad musical la justa, van de estrellitas" pero "hace que vaya mucha gente".

Lo compara con su hermano Kiko quien es "peor" ya que cuenta que "llega, te pone el móvil, le dejas un micro y te cobra 6.000 euros o 7.000 euros". En cuanto dinero que se lleva el mayor de los Rivera, Cristóbal Soria tiene otra información y "los números no cuadran" porque "cobra bastante menos". Concreta que "el caché es correcto pero el reparto no se ajusta".

Soria especifica que se hacen un total de 14 repartos, doce para el grupo y uno para el director comercial. El reparto restante es para Fran, que cobra dos repartos. Anabel Gil, celebrity de la sociedad sevillana, asegura que "Fran cobra más que los demás" y el dinero del caché del grupo es porque uno de los componentes es él, ya que "todo grupo de los cotidianos en Sevilla están entre los 600 y 700 euros".

Cree que "el día en que no esté en el grupo pues probablemente no haya porque no tendrá ningún sentido". Sobre el reparto que habla Soria, la celebrity lo desmiente: "No es a 14 partes iguales porque los músicos no cobran los mismo que ellos". De 100 a 200 estima el sueldo de los músicos.

¿Incluidos los gastos?

Sin embargo, Soria matiza en que a él "le consta" que los gastos del grupo están incluidos en el precio, pero más tarde pone el ejemplo de una boda a la que tienen que asistir con smoking y lo han alquilado en una tienda "y lo ha pagado el grupo". Por otro lado Gema López cuenta que "ellos llevaban su backline, pero han decidido que los gastos lo ponga" la persona o entidad que los contrata.

El colaborador Lázaro Sánchez considera "cutre" que Fran cobre más que los demás, por ser quién es. Pero el resto considera que si no fuera por Fran no tendrían ese caché ni, seguramente, los llamarían de varios sitios. Aunque si esto sucede es porque el grupo está de acuerdo en repartir la cantidad en base al caché de cada uno.

No obstante, Lázaro pone en duda si el resto del grupo, por detrás, está conforme con esta decisión: "A lo mejor luego entre ellos lo ponen a parir".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer