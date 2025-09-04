Antena 3 LogoAntena3
Guerra familiar

Silencio en el clan Pajares tras la reaparición de Andrés Burguera: "Ni su padre ni su hermana se han puesto en contacto con él"

Andrés Burguera se sentaba en nuestro plató ayer tras años apartado de los focos. Este nos contó en qué punto estaban los conflictos familiares, algo que ha podido sentar mal en el clan Pajares.

Pajares

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Tras años alejado del foco mediático, Andrés Burguera reapareció en televisión para hablar de la delicada situación familiar que atraviesa el clan Pajares. Con un discurso sereno, pero directo, dejó claro que la relación con su padre, el actor Andrés Pajares, de 85 años, es distante.

Burguera aseguró que mantiene con su progenitor un vínculo intermitente, en el que el respeto al espacio personal prima sobre la cercanía. “Lo mejor es la libertad”, sentenció, reconociendo que a veces incluso teme molestarle con una simple llamada. Pese a ello, admitió que sigue viendo en él a una persona divertida, aunque de carácter complicado.

La conversación también alcanzó a Chonchi Alonso y a su hermana Mari Cielo, con quienes tampoco mantiene una relación fluida. Andrés confesó haber sufrido en el pasado, aunque asegura haber perdonado y desea lo mejor para todos. Su reaparición confirma que, pese al paso del tiempo, las heridas en la familia Pajares continúan abiertas.

Puede que las declaraciones de Burguera no hayan sentado bien en el clan Pajares, que hasta ahora no se ha dejado ver. "Ni su padre ni su hermana se han puesto en contacto con él", advierte nuestro compañero Carlos García López. Sin embargo, Andrés Burguera ha asegurado que está muy satisfecho con su entrevista. ¡Dale al play para enterarte de todo!

