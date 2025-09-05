Sabrina asegura que ha acumulado créditos por necesidad: "Cobro 1200 euros al mes y he llegado a pagar esa cantidad por los plazos"

Vivir a plazos se ha convertido en la realidad de muchas familias que, ante la falta de ingresos suficientes, recurren a créditos para poder afrontar sus gastos diarios. Lo que empieza como una solución temporal acaba convirtiéndose en una pesada carga económica difícil de sostener.

Sabrina es madre de dos hijos y arrastra una deuda de miles de euros y paga 1.200 al mes en créditos, lo que les deja con serias dificultades económicas. "Cobro 1200 euros al mes y he llegado a pagar esa cantidad por los plazos", señala.

Como ella, 6 de cada 10 españoles financian sus compras y luego tienen problemas económicos. ¿Por qué los españoles eligen vivir a plazos?