Hablamos con ella

Sabrina asegura que ha acumulado créditos por necesidad: "Cobro 1200 euros al mes y he llegado a pagar esa cantidad por los plazos"

La vida de Sabrina se financia plazos. Actualmente tiene una deuda de más de 40.000 euros en créditos que asegura que ha pedido por pura necesidad.

Sabrina

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Vivir a plazos se ha convertido en la realidad de muchas familias que, ante la falta de ingresos suficientes, recurren a créditos para poder afrontar sus gastos diarios. Lo que empieza como una solución temporal acaba convirtiéndose en una pesada carga económica difícil de sostener.

Sabrina es madre de dos hijos y arrastra una deuda de miles de euros y paga 1.200 al mes en créditos, lo que les deja con serias dificultades económicas. "Cobro 1200 euros al mes y he llegado a pagar esa cantidad por los plazos", señala.

Como ella, 6 de cada 10 españoles financian sus compras y luego tienen problemas económicos. ¿Por qué los españoles eligen vivir a plazos?

