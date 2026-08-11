Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Crisis migratoria

El Ejército ayuda a la Policía ante las aglomeraciones de cientos de menores en Ceuta que esperan para registrarse

El Ejército ayuda a la Policía a contener las aglomeraciones mientras continúa la incertidumbre sobre el reparto de los menores entre las comunidades autónomas.

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. 10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;INMIGRACIÓN;INMIGRANTES;FRONTERAS Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 10/08/2026

Caos en Ceuta: cientos de menores esperan para registrarse en comisaría | EUROPAPRESS

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta continúa generando problemas en distintos puntos de la ciudad. Cientos de ellos han vuelto a concentrarse frente a la Jefatura Superior de Policía para completar los trámites de registro, un proceso que avanza mientras muchos siguen sin alojamiento.

Las aglomeraciones han provocado nuevos momentos de tensión. Los agentes han tratado de organizar a los menores ante los empujones y las dificultades para mantener despejado el acceso a las dependencias policiales. La situación ha obligado a militares del Ejército a colaborar con la Policía para contener a quienes esperaban en el exterior.

Durante uno de esos momentos, un menor ha tenido que ser apartado después de quedar atrapado contra una valla. "Le han aplastado en la valla", se escucha durante el incidente.

Unas 360 niñas se refugian en El Príncipe

Mientras continúan los registros, parte de los menores permanece en diferentes puntos de Ceuta. En el barrio de El Príncipe se refugian unas 360 niñas, uno de los grupos que genera mayor preocupación por su situación.

Las personas que están colaborando en su atención aseguran que empiezan a tener dificultades para mantener la asistencia. "No sé cuánto más podemos aguantar", explica uno de los responsables.

También se han registrado incidentes relacionados con la seguridad. Una mujer que participa en la atención de los menores asegura que una joven estuvo a punto de sufrir una agresión: "Hemos tenido ayer una muchacha que iban abusar delante de todos". Además, durante la noche se localizaron varios cuchillos. "Esta mañana hubo un intento de agresión, le tuvimos que quitar el cuchillo a una persona", relata otra mujer.

Miles de menores continúan mientras tanto en Ceuta, algunos de ellos sin alojamiento y dependiendo de la ayuda que reciben para cubrir sus necesidades.

El reparto de menores abre otro frente político

A la situación sobre el terreno se suma el debate sobre cómo se distribuirán los menores no acompañados entre las comunidades autónomas. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá este jueves.

El Gobierno todavía no ha detallado cómo se realizará ese reparto. Vox ha anunciado que no acudirá a la reunión en las comunidades donde gobierna en coalición con el PP. Los populares se han desmarcado y han confirmado la asistencia de las autonomías donde gobiernan en solitario.

"Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno", ha señalado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Villalibado, de pueblo fantasma a ser elegido por la NASA el mejor balcón del mundo para ver el eclipse

Imagen de un eclipse solar

Publicidad

Sociedad

Incendio en Niebla, Huelva

El incendio de Niebla, en Huelva, ha calcinado más de 20.000 hectáreas

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, martes 11 de agosto de 2026

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. 10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;INMIGRACIÓN;INMIGRANTES;FRONTERAS Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 10/08/2026

El Ejército ayuda a la Policía ante las aglomeraciones de cientos de menores en Ceuta que esperan para registrarse

Efemérides de hoy 11 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 11 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 11 de agosto?

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y señala el reagrupamiento familiar como prioridad para los menores
CRISIS MIGRATORIA

El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y a 1.400 los menores registrados, señalando el reagrupamiento familiar como prioridad

Imagen de un eclipse solar
Eclipse

Villalibado, de pueblo fantasma a ser elegido por la NASA el mejor balcón del mundo para ver el eclipse

La NASA revoluciona Villalibado, un pueblo abandonado de Burgos para montar el observatorio astronómico desde donde retransmitirá en directo el eclipse del 12 de agosto.

Memoria en recuerdo de Laura, Guardia Civil asesinada
LLANES

El guardia civil que mató a su mujer en Llanes le rompió dos dientes en 2019 y le pisoteó la cabeza, pero no entró en prisión

A la mujer le denegaron la orden de alejamiento que pidió en diciembre y le rechazaron mantener su dispositivo telemático de protección.

Militares y policía en Ceuta

Defensa cancela los permisos de cerca de 3.000 militares desplegados en Ceuta ante el temor a una nueva entrada masiva

Incendio en Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla alcanza ya las 20.000 hectáreas y podría prolongarse durante días

Un atún gigante sorprende a los bañistas en una playa de Marbella tras llegar hasta la arena

Un atún gigante sorprende a los bañistas en una playa de Marbella tras llegar hasta la arena

Publicidad