El Ejército ayuda a la Policía ante las aglomeraciones de cientos de menores en Ceuta que esperan para registrarse

La situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta continúa generando problemas en distintos puntos de la ciudad. Cientos de ellos han vuelto a concentrarse frente a la Jefatura Superior de Policía para completar los trámites de registro, un proceso que avanza mientras muchos siguen sin alojamiento.

Las aglomeraciones han provocado nuevos momentos de tensión. Los agentes han tratado de organizar a los menores ante los empujones y las dificultades para mantener despejado el acceso a las dependencias policiales. La situación ha obligado a militares del Ejército a colaborar con la Policía para contener a quienes esperaban en el exterior.

Durante uno de esos momentos, un menor ha tenido que ser apartado después de quedar atrapado contra una valla. "Le han aplastado en la valla", se escucha durante el incidente.

Unas 360 niñas se refugian en El Príncipe

Mientras continúan los registros, parte de los menores permanece en diferentes puntos de Ceuta. En el barrio de El Príncipe se refugian unas 360 niñas, uno de los grupos que genera mayor preocupación por su situación.

Las personas que están colaborando en su atención aseguran que empiezan a tener dificultades para mantener la asistencia. "No sé cuánto más podemos aguantar", explica uno de los responsables.

También se han registrado incidentes relacionados con la seguridad. Una mujer que participa en la atención de los menores asegura que una joven estuvo a punto de sufrir una agresión: "Hemos tenido ayer una muchacha que iban abusar delante de todos". Además, durante la noche se localizaron varios cuchillos. "Esta mañana hubo un intento de agresión, le tuvimos que quitar el cuchillo a una persona", relata otra mujer.

Miles de menores continúan mientras tanto en Ceuta, algunos de ellos sin alojamiento y dependiendo de la ayuda que reciben para cubrir sus necesidades.

El reparto de menores abre otro frente político

A la situación sobre el terreno se suma el debate sobre cómo se distribuirán los menores no acompañados entre las comunidades autónomas. La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá este jueves.

El Gobierno todavía no ha detallado cómo se realizará ese reparto. Vox ha anunciado que no acudirá a la reunión en las comunidades donde gobierna en coalición con el PP. Los populares se han desmarcado y han confirmado la asistencia de las autonomías donde gobiernan en solitario.

"Nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, que no significa que estemos de acuerdo con las políticas del Gobierno", ha señalado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.

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