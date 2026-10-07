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Hoy, la fiesta en El Hormiguero correrá de la mano de David Bustamante

El artista estará en el plató para repasar su dilatada trayectoria y comentar sus nuevos proyectos.

David Bustamante

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El Hormiguero recibe a David Bustamante, uno de los artistas más queridos de la música española. El cantante regresa al programa para hablar con Pablo Motos de su trayectoria, sus nuevos proyectos y el momento profesional que está viviendo.

Durante la entrevista, Bustamante repasa algunos de los momentos más importantes de su carrera y comparte anécdotas de sus años sobre los escenarios. Además, habla de su vida personal y muestra su lado más cercano en una conversación en la que la música y el humor estarán muy presentes.

Sobre él:

David Bustamante alcanzó la popularidad a principios de los 2000 tras su paso por Operación Triunfo. Desde entonces, ha desarrollado una extensa carrera musical con numerosos discos y giras, además de participar en distintos proyectos televisivos y de entretenimiento.

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