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Una vecina ceutí rompe a llorar ante la ministra de Defensa asegurando entre lágrimas que se sienten abandonados

Pepi no ha podido aguantar su sentimiento de frustración ante Margarita Robles, ministra de Defensa, y le ha suplicado llorando que se tomen medidas ante el abandono que ha sufrido Ceuta.

Pepi

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Una vecina de Ceuta ha roto a llorar este miércoles frente a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la desesperación y la inseguridad que siguen sintiendo muchos ceutíes. Ha asegurado que la ciudad autónoma necesita ayuda al grito de "Tengo miedo", "Me da pena de Ceuta"y "Esta noche apenas he descansado".

Pepi es la protagonista de esta historia y ha accedido a explicar lo que le ha ocurrido: "Es un cúmulo de sentimientos encontrados" y "La sensación de rabia y abandono" explica, era mucho lo que tenía dentro pero, Margarita Robles pudo empatizar con ella y entender por lo que estaba pasando.

"He tenido que coger un cuchillo" asegura. Es mucha la incertidumbre que siente y afirma que tiene la sensación de estar en continuo peligro, cree que Ceuta ha sido abandonada y no sabe qué hacer. Sale únicamente para comprar lo imprescindible ya que no se atreve a más y sobretodo lo hace a horas prudentes.

"Le he pedido dos cosas por favor" y han sido: "Los militares a la calle para garantizar la segurdidad" y que en caso de una segunda crisis migratoria "Estén las fuerzas y cuerpos de seguridad".

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