El alcalde de Vigo invita a Cristiano Ronaldo y Georgina a casarse allí: "Les montamos el árbol de Navidad para ellos"

Abel Caballero, el alcalde de Vigo, que estaba en directo comentando el polémico baile que ha protagonizado en la pista de break dance del festival O Marisquiño de su ciudad, ha sido preguntado también por la noticia del corazón del momento: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han casado. El alcalde gallego ha confirmado que ha conocido la noticia por "el periódico".

Ante la pregunta de Miquel Valls de si les habría invitado a casarse en Vigo, el alcalde, al principio, dice que no organiza bodas, pero luego rectifica explicando que sí que celebra bodas civiles. "Estaríamos encantados de que vinieran aquí", añade.

Caballero explica que, si fueran a Vigo, les pondrían luces. "Incluso si estuvieran aquí casándose, les montábamos el árbol de Navidad para ellos", plantea con humor.

"Promoción de Vigo", dice entre risas el alcalde ante el supuesto de que eso ocurriese, sin pasar por alto que ir a la ciudad, asegura, "es un privilegio".

Descubre que han celebrado la boda en la misma ciudad

En medio de la conversación, tras conocer que la boda del futbolista y la influencer ha tenido lugar en Cascais (Portugal), el alcalde ha encontrado una similitud con su matrimonio. Caballero relataba que se casó en Lisboa, pero que celebró la boda en la misma ciudad que Cristiano y Georgina.

El chascarrillo de Miquel Valls no ha faltado al respecto: "Ya tiene usted algo en común. Ojalá tengamos las cuentas que tienen ellos en común".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.