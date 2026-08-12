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Reptiles en un hospital

Aparecen serpientes bajo las camas en un hospital de Andújar

La Consejería de Salud asegura que se trata de una situación puntual y que la especie no era peligrosa

Cama de hospital

Cama de hospital Pablo.buffer

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Jaime Álvarez
Publicado:

La Consejería de Salud investiga la aparición de una serpiente en el área de hospitalización del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, en Jaén. El hallazgo se produjo el pasado fin de semana, cuando una profesional del centro avisó de la presencia de un ejemplar en las instalaciones.

Según han indicado fuentes de la Consejería, los profesionales de servicios generales del hospital, junto a efectivos del Seprona, revisaron las instalaciones y confirmaron que la especie no era peligrosa. Desde Salud señalan que la situación se resolvió sin que se produjera ninguna incidencia.

Ya se habían producido incidentes similares

Familiares y fuentes sindicales aseguran que ya se habría producido un episodio similar hace dos semanas en el mismo centro hospitalario. En aquella ocasión, apuntan, no se activó ningún protocolo específico y fue el personal de seguridad quien retiró la serpiente al exterior.

En el último caso sí habría intervenido el Seprona. La zona de patios del centro hospitalario alberga varios reptiles, por lo que se investiga si los ejemplares pudieron acceder desde ese punto a las habitaciones.

La Delegación de Sanidad y la de Medio Ambiente han mantenido comunicación con la Dirección Gerencia del centro, junto a efectivos del Seprona, para revisar lo ocurrido. El objetivo de la Junta y de los responsables del hospital es evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.

Foto de la serpiente encontrada en un hospital de Andújar
Foto de la serpiente encontrada en un hospital de Andújar | Antena 3 Andalucía

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