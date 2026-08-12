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Eclipse solar total

Desde que "no habrá gravedad" hasta que es una "estrategia de Pedro Sánchez": estos son algunos de los bulos sobre el eclipse

La cuenta atrás ha comenzado y, con ella, las redes sociales se han inundado de comentarios e informaciones sobre el eclipse solar total que se vivirá hoy, 12 de agosto, en gran parte del país. Sin embargo, muchas de ellas son falsas.

Los bulos sobre el eclipse

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Anna Martín
Publicado:

En los últimos días y, más aún, en las últimas horas, en las redes sociales han circulado informaciones de todo tipo en relación con el eclipse solar total que se podrá seguir desde las 19:30 horas en muchos puntos de España. Sin embargo, muchas de ellas son falsas y su proliferación aumenta dada la expectación que existe en torno a este fenómeno, que será histórico para el país.

La periodista Mercedes Piedra ha recogido algunos de los bulos más repetidos y "descabellados" que circulan en las redes a pocas horas de vivir el eclipse.

Los bulos más "descabellados" de las redes sociales

Entre ellos, menciona a quienes dicen que todo es "una estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las élites mundiales para controlarnos a todos". "¿Un eclipse solar? Estad atentos a lo que está pasando en este país. Os quieren a todos ahora mirando el eclipse solar en vez de las líneas de químicos y los chutes de antena. Eso es lo que hay que mirar en el cielo, pero no el eclipse solar", dicen algunos. Informaciones que están muy lejos de ser reales.

Por otro lado, otros internautas citan un "apagón satelital total" en el momento del eclipse. Según se mal informa, "durante horas las ciudades se apagarán, los Gobiernos no tendrán comunicación y los ciudadanos estarán en el caos más absoluto". La periodista recalca que se trata de una mentira, al igual que la que mencionan numerosas cuentas cuando apuntan que durante unos minutos "no habrá gravedad en el planeta", a la par que dan trucos para sobrevivir.

Hay un cuarto bulo que afecta de manera más directa a la población y que menciona algo que ha creado bastante incertidumbre: las gafas. Bien es cierto que se han puesto a la venta algunas que no están homologadas, pero lo que menciona este bulo es que las que sí están homologadas "están hechas mal a propósito". Desde el plató se hace hincapié en la importancia de utilizarlas para verlo.

"Mañana habrá bobos a los les estén doliendo los ojos"

Miquel Valls cuestiona a las personas que se dedican a compartir estas informaciones y el tiempo libre que deben tener.

De manera irónica, el colaborador Iñako Díaz-Guerra dice que "cuando domine el mundo", lo primero que haría sería cerrar las redes sociales. "El drama es tremendo y habrá mañana 100, 300 o 1.000 bobos a los que les estén doliendo los ojos y no sabrán por qué", remata, quejándose de que el bulo referido a las gafas ha sido uno de los más repetidos en las redes sociales.

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