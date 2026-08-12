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Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda de Mijas

Un amigo encontró a la víctima herida en su domicilio de la urbanización Mijas Golf y decidió trasladarla en su propio vehículo hasta el Hospital Costa del Sol, donde finalmente falleció.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Un joven de 25 años ha muerto después de sufrir varias heridas de arma blanca en una vivienda situada en Mijas, Málaga. La víctima llegó con vida al Hospital Costa del Sol de Marbella, aunque los sanitarios no pudieron evitar su muerte.

Los hechos ocurrieron este lunes en la urbanización Mijas Golf. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió, sobre las 20:35 horas, una llamada que alertaba de una agresión a un joven en la zona.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a efectivos sanitarios del 061 y a la Guardia Civil. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar indicado, el herido ya no se encontraba en la vivienda.

Poco después fue localizado en el Hospital Costa del Sol, en Marbella. Fuentes sanitarias han confirmado que el joven había ingresado en el centro hospitalario con heridas de arma blanca y que finalmente falleció.

Un amigo lo encontró herido en su vivienda

Según ha adelantado 'Diario Sur', fue un amigo de la víctima, que acostumbraba a visitarlo, quien lo encontró malherido en el interior de su domicilio. Ante su estado, decidió trasladarlo directamente en su coche hasta el hospital.

El mismo medio señala que el fallecido contaba con un amplio historial delictivo y que durante los últimos años se había atrincherado en dos ocasiones en su vivienda. Además, se desplazaba en silla de ruedas como consecuencia de un tiroteo ocurrido en 2022.

Segundo homicidio en Málaga en menos de 24 horas

La muerte del joven se convierte en el segundo homicidio registrado en la provincia de Málaga en menos de 24 horas.

El otro crimen tuvo lugar en una vivienda de San Pedro Alcántara, en Marbella. En ese caso, un hombre confesó ante la Policía haber matado a su pareja, una mujer trans de 35 años.

Dos sucesos registrados en menos de un día en la provincia y que han dejado dos víctimas mortales. En el caso de Mijas, la información disponible se centra ahora en esclarecer qué ocurrió en la vivienda antes de que el joven fuera encontrado con heridas de arma blanca y trasladado al Hospital Costa del Sol.

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