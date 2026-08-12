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Capítulo 624

Fina y Bianca se dejan llevar por los recuerdos y… ¡casi se besan!: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido”

Mientras que Fina atraviesa una mala racha con Marta, su química con Fina no para de crecer.

Fina y Bianca se dejan llevar por los recuerdos y… ¡casi se besan!: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido”

Fina y Bianca se dejan llevar por los recuerdos y… ¡casi se besan!: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido”

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¡El regreso de Bianca a Toledo continúa revolucionando la vida de Fina! La fotógrafa, lejos de poner punto final a su historia, se ha acercado más a la argentina e incluso le ha ofrecido su piso como taller.

La pintora ha sorprendido a Fina con dulce de leche, su postre favorito, y juntas han recordado sus tardes en el porche de su casa en Argentina: “Para mí fueron las mejores tardes de mi vida”, ha confesado Bianca.

La expareja ha ido acercándose cada vez más y más hasta que… ¡han estado a punto de besarse! Sin embargo, Fina ha decidido poner fin a este momento de conexión: “Perdóname, me he dejado llevar”.

Sin embargo, Bianca le ha confesado que le ha encantado este momento: “Me gusta recordar con vos”. Fina, además, le ha dejado claro que nunca podrá olvidarse de lo vivido con ella: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido para mí”.

La química entre Bianca y Fina no para de crecer y… ¡las inseguridades de Marta también! ¿Le confesara la fotógrafa a su pareja lo vivido hoy?

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